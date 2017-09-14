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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9446944794489449

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:32

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:
Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?

оттягіваніє конца

Да хоч яйця чи носа.

Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).

«Скоріше здатись, бо нема сил сидіти в підвалі, без ШРТ, на пероні якого гуляє патруль ТЦК»
А з фаршем нема впевненості, бо патрулю треба щось показувати, а не про фарш розповідати. Щоб не стати 52-річним антрикотом.
Hotab
 
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  #<1 ... 9446944794489449
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