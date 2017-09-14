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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 17:32
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Неважливо з якої причини (не хочуть, не можуть) *найти деньги, найти ресурсы и создать условия*, то тоді що? Далі що?
оттягіваніє конца
Да хоч яйця чи носа.
Ти накнопай подальші можливі дії (влади, війська, шарів суспільства. за означених умов).
«Скоріше здатись, бо нема сил сидіти в підвалі, без ШРТ, на пероні якого гуляє патруль ТЦК»
А з фаршем нема впевненості, бо патрулю треба щось показувати, а не про фарш розповідати. Щоб не стати 52-річним антрикотом.
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