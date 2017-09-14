Все що озвучує верещук-закінчується дуже погано Озвучила розмінування в Криму - втратили весь південь зараз озвучила що треба росіян з курської області розміщувати в Запоріжській і Сумській...уявляєте скільки ворожих агентів буде інфільтровано на нашу територію ?
Невже так важко вивчити історію? США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни.. А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні.... Б.Л.Я.Т.Ь
У Рівненській області викрили місцеву жительку, яка поширювала інформацію про місця видачі повісток. За даними обласної прокуратури, дівчина, будучи адміністратором Телеграм-каналу, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.
Йдеться про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області. "Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ", - додали у прокуратурі. Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Раніше ми писали, що у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці. https://sud.ua/uk/news/ukraine/308224-z ... -ey-grozit
Хвалити тих, хто спалює автівки військовослужбовців, тих хто успішно перепливає тису, поки ще не заборонено, Бетон. Але це точно
Невже так важко вивчити історію? США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни.. А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні.... Б.Л.Я.Т.Ь
Невже так важко вивчити історію? Можно вспомнить и из советской истории - выселение крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, ... Правда, это расценивается как проявление тоталитаризма.
Hotab написав:У Рівненській області викрили місцеву жительку, яка поширювала інформацію про місця видачі повісток. За даними обласної прокуратури, дівчина, будучи адміністратором Телеграм-каналу, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.
Йдеться про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області. "Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ", - додали у прокуратурі. Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Раніше ми писали, що у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці. https://sud.ua/uk/news/ukraine/308224-z ... -ey-grozit
Хвалити тих, хто спалює автівки військовослужбовців, тих хто успішно перепливає тису, поки ще не заборонено, Бетон. Але це точно
Не перекручуйте. Я не хвалив втікачів, а співчуваю. Це перше. Друге. сьогодні їх судять, а завтра зроблять героями.
1930-е годы (сталинские репрессии): По разным оценкам, в этот период в Украине было репрессировано около 200 тысяч человек, включая политзаключённых, представителей интеллигенции, крестьян, военных и других слоев населения. Многие из них были осуждены на расстрел или отправлены в лагеря ГУЛАГа.
Поздний советский период: В 1960-1980-е годы в Украине снова усилились репрессии, особенно против диссидентов, активистов правозащитных движений и религиозных общин. Эти репрессии включали аресты, заключения в психиатрические лечебницы и ссылки
Ви радієте тому, що садять громадян за протидію катуванням тцк? Коба похвалив би