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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94479448944994509451>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:18

Все що озвучує верещук-закінчується дуже погано
Озвучила розмінування в Криму - втратили весь південь
зараз озвучила що треба росіян з курської області розміщувати в Запоріжській і Сумській...уявляєте скільки ворожих агентів буде інфільтровано на нашу територію ?

Невже так важко вивчити історію?
США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни..
А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні....
Б.Л.Я.Т.Ь
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:30

Администрация Байдена открыта для отправки в Украину крылатых ракет большой дальности JASSM, – Politico.

Сейчас прирабатывается вопрос с "чувствительными технологиями", – заявило издание.

Дальность: 370км;
БЧ: 450кг.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:33

  stm написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Іноземці на ремонт вулиць в Ірпені гроші не виділяли. Приколісти

Ви особисто бачили документи, підписані іноземцями, де чітко вказано, на які цілі вони виділяють кошти для Ірпеня (список цілей чималий)?

Фонтаны есть?)

в каждом бидэ!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Рівненській області викрили місцеву жительку, яка поширювала інформацію про місця видачі повісток.
За даними обласної прокуратури, дівчина, будучи адміністратором Телеграм-каналу, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.

Йдеться про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області.
"Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ", - додали у прокуратурі.
Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/308224-z ... -ey-grozit


Хвалити тих, хто спалює автівки військовослужбовців, тих хто успішно перепливає тису, поки ще не заборонено, Бетон.
Але це точно
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:38

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:41

  Hotab написав:Хвалити тих, хто спалює автівки військовослужбовців, тих хто успішно перепливає тису, поки ще не заборонено, Бетон.
Але це точно

Пока Мысли не включили в школьную программу - можно не волноваться.
Но это не точно :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:44

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:05

  fler написав:
  Бетон написав:Іноземці на ремонт вулиць в Ірпені гроші не виділяли. Приколісти

Ви особисто бачили документи, підписані іноземцями, де чітко вказано, на які цілі вони виділяють кошти для Ірпеня (список цілей чималий)?

Ви особисто бачили документи?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:08

Невже так важко вивчити історію?
США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни..
А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні....
Б.Л.Я.Т.Ь

Невже так важко вивчити історію?
Можно вспомнить и из советской истории - выселение крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, ...
Правда, это расценивается как проявление тоталитаризма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:11

  Hotab написав:У Рівненській області викрили місцеву жительку, яка поширювала інформацію про місця видачі повісток.
За даними обласної прокуратури, дівчина, будучи адміністратором Телеграм-каналу, регулярно розповсюджувала інформацію про проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК.

Йдеться про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області.
"Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ", - додали у прокуратурі.
Відтак жінці оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їй за цією статтею загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що у Києві адміністратор Телеграм-каналу про повістки отримав 5 років в'язниці.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/308224-z ... -ey-grozit


Хвалити тих, хто спалює автівки військовослужбовців, тих хто успішно перепливає тису, поки ще не заборонено, Бетон.
Але це точно

Не перекручуйте.
Я не хвалив втікачів, а співчуваю.
Це перше.
Друге. сьогодні їх судять, а завтра зроблять героями.


1930-е годы (сталинские репрессии): По разным оценкам, в этот период в Украине было репрессировано около 200 тысяч человек, включая политзаключённых, представителей интеллигенции, крестьян, военных и других слоев населения. Многие из них были осуждены на расстрел или отправлены в лагеря ГУЛАГа.

Поздний советский период: В 1960-1980-е годы в Украине снова усилились репрессии, особенно против диссидентов, активистов правозащитных движений и религиозных общин. Эти репрессии включали аресты, заключения в психиатрические лечебницы и ссылки

Ви радієте тому, що садять громадян за протидію катуванням тцк?
Коба похвалив би
Бетон
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