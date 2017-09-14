budivelnik написав:Все що озвучує верещук-закінчується дуже погано Озвучила розмінування в Криму - втратили весь південь зараз озвучила що треба росіян з курської області розміщувати в Запоріжській і Сумській...уявляєте скільки ворожих агентів буде інфільтровано на нашу територію ?
Невже так важко вивчити історію? США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни.. А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні.... Б.Л.Я.Т.Ь
Невже так важко вивчити історію? Можно вспомнить и из советской истории - выселение крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, ... Правда, это расценивается как проявление тоталитаризма.
Ти різницю між виселенням своїх і заселенням чужих - розумієш? Я показував що робило США з своїми...при чому ПІСЛЯ війни всі тимчасово зібрані в табори - повернулись на свої землі...чого не скажtш ні про татар ні про чеченців...
ПС всім іншим Зверніть увагу як цей замшелий совок відробляє свої іудівсмькі срібляники банальною маніпуляцією , просто стираючи перший абзац і просто недоговорюючи що США інтернували своїх ТИМЧАСОВО а СОВОК виселив на постійно... Якби різниця невелика-але є.
Игорь Алексеевич написав:Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?. Это новой метод ведения войны?
Їм з Покровська на Київ - через Дніпро... А нам з Суджі на москву-по дорозі без водних переон... +вони рухались 1000 км2-рік ми 6 днів.. Математичне питання - хто швидше? + історія останніх 300 років Ми не привязані до столиці...в нас це був і Харків і Київ і Львів і Чернігів і Глухів і Батурин якщо глянути ще глибше то Галич... а от що станеться з пуканами москалів якщо пиво в москві буде по 30 грн пляшка?