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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9448944994509451>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:14

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Все що озвучує верещук-закінчується дуже погано
Озвучила розмінування в Криму - втратили весь південь
зараз озвучила що треба росіян з курської області розміщувати в Запоріжській і Сумській...уявляєте скільки ворожих агентів буде інфільтровано на нашу територію ?

Невже так важко вивчити історію?
США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни..
А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні....
Б.Л.Я.Т.Ь

Невже так важко вивчити історію?
Можно вспомнить и из советской истории - выселение крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, ...
Правда, это расценивается как проявление тоталитаризма.

Ти різницю між виселенням своїх і заселенням чужих - розумієш?
Я показував що робило США з своїми...при чому ПІСЛЯ війни всі тимчасово зібрані в табори - повернулись на свої землі...чого не скажtш ні про татар ні про чеченців...

ПС
всім іншим
Зверніть увагу як цей замшелий совок відробляє свої іудівсмькі срібляники банальною маніпуляцією , просто стираючи перший абзац і просто недоговорюючи що США інтернували своїх ТИМЧАСОВО а СОВОК виселив на постійно...
Якби різниця невелика-але є.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:19

Росіяни наблизилися впритул до Покровська: стоять лише за 10 км від міста – деталі

https://tsn.ua/ukrayina/rosiyani-nabliz ... 41239.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:20

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:24

Рагуль остаётся рагулем даже если он сильно разбогател.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:31

  ЛАД написав:Рагуль остаётся рагулем даже если он сильно разбогател.
Совок залишається 3,14расом, навіть коли одного ногою в могилі
Він люто ненавидить майбутнє бо своє просрав, тому шкодить всюди де тільки може, розуміючи що вже давно живий труп.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:32

Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?.
Это новой метод ведения войны?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:33

  Игорь Алексеевич написав:Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?.
Это новой метод ведения войны?

а потом обмен по курсу 2:1
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:34

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?.
Это новой метод ведения войны?

а потом обмен по курсу 2:1

Мы проходили недавно тему на др. ветке - карусель.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:38

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?.
Это новой метод ведения войны?

а потом обмен по курсу 2:1

Мы проходили недавно тему на др. ветке - карусель.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:39

  Игорь Алексеевич написав:Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?.
Это новой метод ведения войны?
Їм з Покровська на Київ - через Дніпро...
А нам з Суджі на москву-по дорозі без водних переон...
+вони рухались 1000 км2-рік
ми 6 днів..
Математичне питання - хто швидше?
+ історія останніх 300 років
Ми не привязані до столиці...в нас це був і Харків і Київ і Львів і Чернігів і Глухів і Батурин якщо глянути ще глибше то Галич...
а от що станеться з пуканами москалів якщо пиво в москві буде по 30 грн пляшка?
budivelnik
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