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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9448944994509451

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:41

Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракетами JASSM США ділились лише з кількома близькими союзниками.
Про це йдеться у публікації Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.
Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.
У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.
Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів. Джерело: https://censor.net/ua/n3504965
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:42

Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області у четвер, 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "ТАСС".

За даними росЗМІ, попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.

Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням літак почав горіти.

Ймовірно, літак злетів з аеродрому "Біла" в сусідньому Усольському районі.

Оновлено о 18:52.

Пізніше стало відомо про те, що трьох пілотів літака Ту-22М3, що впав в Іркутській області, знайшли, вони живі. Також згодом знайшли і четвертого члена екіпажа. У них зафіксовано травми та декілька переломів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До Дніпра 190 км.
З таким логістичним плечем це нереально.
Не фантазуйте
Бетон
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