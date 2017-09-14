Про це йдеться у публікації Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень.
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Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.
Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.
У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО.
Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів. Джерело: