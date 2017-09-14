budivelnik написав:Все що озвучує верещук-закінчується дуже погано Озвучила розмінування в Криму - втратили весь південь зараз озвучила що треба росіян з курської області розміщувати в Запоріжській і Сумській...уявляєте скільки ворожих агентів буде інфільтровано на нашу територію ?
Невже так важко вивчити історію? США , як тільки Японія обявила війну США - так відразу всі ГРОМАДЯНИ США японської національності були зібрані в тимчасових таборах і перебували там до кінця війни.. А тут вороже населення, яке 80% голосувало за пуйла і його політику отримає змогу масово розселитись по Україні.... Б.Л.Я.Т.Ь
Невже так важко вивчити історію? Можно вспомнить и из советской истории - выселение крымских татар, чеченцев, немцев Поволжья, ... Правда, это расценивается как проявление тоталитаризма.
Ти різницю між виселенням своїх і заселенням чужих - розумієш? Я показував що робило США з своїми...при чому ПІСЛЯ війни всі тимчасово зібрані в табори - повернулись на свої землі...чого не скажtш ні про татар ні про чеченців...
ПС всім іншим Зверніть увагу як цей замшелий совок відробляє свої іудівсмькі срібляники банальною маніпуляцією , просто стираючи перший абзац і просто недоговорюючи що США інтернували своїх ТИМЧАСОВО а СОВОК виселив на постійно... Якби різниця невелика-але є.
Игорь Алексеевич написав:Мы из Суджи в Москву? А они с Покровска на Киев?. Это новой метод ведения войны?
Їм з Покровська на Київ - через Дніпро... А нам з Суджі на москву-по дорозі без водних переон... +вони рухались 1000 км2-рік ми 6 днів.. Математичне питання - хто швидше? + історія останніх 300 років Ми не привязані до столиці...в нас це був і Харків і Київ і Львів і Чернігів і Глухів і Батурин якщо глянути ще глибше то Галич... а от що станеться з пуканами москалів якщо пиво в москві буде по 30 грн пляшка?
Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності. Ракетами JASSM США ділились лише з кількома близькими союзниками. Про це йдеться у публікації Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду". Як зазначає видання, про готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з'явилася на тлі наземної операції ЗСУ у Курській області РФ, яка триває вже другий тиждень. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не застосовуватиме винищувачі F-16 в зоні боїв у Курській області через значний ризик, - Forbes Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями. Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету. У матеріалі зазначено, що йдеться про JASSM – високоточну крилату ракету, яка призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей з дистанцій поза зоною дії засобів ворожої ППО. Завдяки таким ракетам в українських Повітряних сил з’явиться можливість атакувати ворожі цілі на відстань понад 320 кілометрів. Джерело: https://censor.net/ua/n3504965
Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області у четвер, 15 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "ТАСС".
За даними росЗМІ, попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.
Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням літак почав горіти.
Ймовірно, літак злетів з аеродрому "Біла" в сусідньому Усольському районі.
Оновлено о 18:52.
Пізніше стало відомо про те, що трьох пілотів літака Ту-22М3, що впав в Іркутській області, знайшли, вони живі. Також згодом знайшли і четвертого члена екіпажа. У них зафіксовано травми та декілька переломів.