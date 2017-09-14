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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 15 сер, 2024 19:59
Бетон
Не перекручуйте.
Я не хвалив втікачів, а співчуваю.
Досить брехати вже! Втомив брехнею.
Співчував потопельникам, хвалив успішних втікачів.
Мені шукати пруфи, чи ти сам перестанеш брехати?
Ви радієте тому, що садять громадян за протидію катуванням тцк?
Це 2-га серія маячні «обирав Зеленського президентом»?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:08
Ой+ написав:
Половина беркуту зараз за 10 років мала би вже бути на пенсії, якщо дослужили. "Відзначився" на майдані кримський та донецький беркут, на фронті вони з іншого боку.
З пенсій і пішли. Це військових пенсіонерів не особо гребуть а мєнти їм не кєнти. Їх позагрібали з пенсій. Да, частина воює за днр і лнр. Кажете майданівці воюють ? Да ті що підпалювали нацгвардійців ті воюють. Різні радикали ультрас "бойовики" антимайданівці теж на фронті. Чув даж тіттушка за нас.
Але основна маса що рвалась в європу бізнесмени середньої руки порозбігались по європах , покупляли броні для себе й своїх дітей....
Вся так звана поміркована частина майдану разом з своїми лідерами косять од війни.
Ні кличко ні його родичі не на війні і прихильники теж, те саме і порошенко і його рідні , пастор з своїми, і яценюк котрий з ганьбою жити не буде та навіть такий лідер громадської думки як будівельник не іде і синів не дає
будівельник, а що там Ваш земляк солодкоголосий парубій? Вродь на початку десь фоткався в тро? А потім чомусь щез з екранів...
Бувший мер чернівців яценюківський каспрук на початку війни теж був в зсу, но якось бистро вернувся.
Ой+ а Ви були за євромайдан? Яка тоді була Ваша громадська позиція?
Зара що робите? На фронт не хочете? Хтось з рідних воює?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:13
Hotab написав:Бетон
Не перекручуйте.
Я не хвалив втікачів, а співчуваю.
Досить брехати вже! Втомив брехнею.
Співчував потопельникам, хвалив успішних втікачів.
Мені шукати пруфи, чи ти сам перестанеш брехати?
Ви радієте тому, що садять громадян за протидію катуванням тцк?
Це 2-га серія маячні «обирав Зеленського президентом»?
У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.
Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:15
Ukrainian написав:
Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.
Нічого не зрозумів. Шо це слово означає -відкрита. Може там якось не так переведено з англійської? У вас в англійській більше практики. Поясніть будьласка, доступно Дадуть не дадуть? Що треба щоб дали?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:20
Ukrainian написав:
Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області у четвер, 15 серпня.
Від Іркутська до Канади поруч. Продолжайте наблюденіе.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:23
⚡️Полковника Бориспільського ТЦК Сергія Русіна забрали у кайданах співробітники СБУ-місцеві канали
Його притягують до статті 114-1 ОПЗ ЗСУ та 369-2
▪️114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
▪️369-2. Зловживання впливом
Свои своих
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:23
budivelnik написав:
а от що станеться з пуканами москалів якщо пиво в москві буде по 30 грн пляшка?
це іще що за доброчинність? Нам тут менше ніж по 60грн за банку не продають)))
Пукани їм понятно порве. Але думаю не здадуться. Єдиний шанс повністю дожати росію це якщо нато окупує росію. А сама Україна врятлі зможе. Замала армія.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:30
Бетон
У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.
Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?
Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання
Ви на стороні тих, хто приховує прибутки і не платить податки.
Я вам ставив просте питання, як ви з такою позицією хочете отримати перемогу, або хочаб не поразку у війні?
Марсіани не прийдуть і не захистять державу. Вони ж не профінансують її бюджет.
Ви не бажаєте відповідати.
чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?
У неї перебільшення успіхів , а не брехня. Я про це також згадував, доречі
Але це не несе шкоди.
Ваша ж агітація «тікайте, ухиляйтесь, відкуплюйтесь, кидайтесь пʼяні на поліцаїв» - шкідливіша набагато.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 15 сер, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:32
Banderlog написав: Ukrainian написав:
Адміністрація президента США Джо Байдена "відкрита" для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії JASSM, що надасть українським винищувачам F-16 більшої бойової потужності.
Нічого не зрозумів. Шо це слово означає -відкрита. Може там якось не так переведено з англійської? У вас в англійській більше практики. Поясніть будьласка, доступно Дадуть не дадуть? Що треба щоб дали?
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але, за словами одного з посадовців адміністрації Байдена, вони зараз працюють над складними деталями.
Ці питання включають перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету.
ПС застрелив хоч одного кацапа чи теж в артилерії ?
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Додано: Чет 15 сер, 2024 20:32
UA написав: Banderlog написав:
З пенсій і пішли. Це військових пенсіонерів не особо гребуть а мєнти їм не кєнти. Їх позагрібали з пенсій.
Хто позагрібав?
На блокпостах зупиняють менти, а зелені потім підтягуються.
Показав корочку ветерана МВД і поїхав.
Колег поважають.
) Дехто представте собі прийшов при першій ж повістці, і не бігає через блокпости. В міліції люди ісполнітєльні служать. Я тут 4 х мєнтовських пенсіонерів знаю.
Ні, не подумайте що я пішов при першій повістці,я одбивався 8 місяців, но не активно.
Якби тоді коли до мене підійшли я б знав на скільки це і результат то побився б з тцкашниками.
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