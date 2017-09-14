Додано: Чет 15 сер, 2024 20:08

Ой+ написав:

Половина беркуту зараз за 10 років мала би вже бути на пенсії, якщо дослужили. "Відзначився" на майдані кримський та донецький беркут, на фронті вони з іншого боку. Половина беркуту зараз за 10 років мала би вже бути на пенсії, якщо дослужили. "Відзначився" на майдані кримський та донецький беркут, на фронті вони з іншого боку.

З пенсій і пішли. Це військових пенсіонерів не особо гребуть а мєнти їм не кєнти. Їх позагрібали з пенсій. Да, частина воює за днр і лнр. Кажете майданівці воюють ? Да ті що підпалювали нацгвардійців ті воюють. Різні радикали ультрас "бойовики" антимайданівці теж на фронті. Чув даж тіттушка за нас.Але основна маса що рвалась в європу бізнесмени середньої руки порозбігались по європах , покупляли броні для себе й своїх дітей....Вся так звана поміркована частина майдану разом з своїми лідерами косять од війни.Ні кличко ні його родичі не на війні і прихильники теж, те саме і порошенко і його рідні , пастор з своїми, і яценюк котрий з ганьбою жити не буде та навіть такий лідер громадської думки як будівельник не іде і синів не даєбудівельник, а що там Ваш земляк солодкоголосий парубій? Вродь на початку десь фоткався в тро? А потім чомусь щез з екранів...Бувший мер чернівців яценюківський каспрук на початку війни теж був в зсу, но якось бистро вернувся.Ой+ а Ви були за євромайдан? Яка тоді була Ваша громадська позиція?Зара що робите? На фронт не хочете? Хтось з рідних воює?