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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9450945194529453>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:40

  Hotab написав:Бетон

У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.

Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?


Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання
Ви на стороні тих, хто приховує прибутки і не платить податки.

Я вам ставив просте питання, як ви з такою позицією хочете отримати перемогу, або хочаб не поразку у війні?
Марсіани не прийдуть і не захистять державу. Вони ж не профінансують її бюджет.
Ви не бажаєте відповідати.

Я ніколи не давав хабарів.
Постійно плачу податки.
Я не згоден з їх адмініструванням. У всьому світі вимагати розподіляти а не красти податки - нормально.
що взагалі з вами?
Ви впевнені, що ваші документи кращі? Рекомендую передивитися собачье сердце в части бумажки профессора швондеру

Я вам декілька раз писав, що ви хочете перемогти совок західними грошима. Але при цьому хочете бути тим самим совком
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 15 сер, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:42

  Ukrainian написав:

ПС застрелив хоч одного кацапа чи теж в артилерії ?
я на бригадному командному пункті. Штабний щур.
Що точно то одного застрелив случайно. Чуйство ніфіга не приятне.
Тепер, друге піхота теж мало кого вбиває. Втрати основні од арти, мінометів, безпілотників. Потом підриви на мінах. Кульові поранення може кожне 8.
А ти? Чи в канаді москалів нема? Знайди хоч одного і тицьни йому шилом в око :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:50

Бетон


Я ніколи не давав хабарів.
Постійно плачу податки.


Ви зараз на що саме заперечили?
Я ніколи не стверджував зворотнього.
Перечитайте ще раз про що я вам пишу.


Я вам декілька раз писав, що ви хочете перемогти совок західними грошима. Але при цьому хочете бути тим самим совком


Не знаю що ви називаєте «хочете бути тим самим совком», але на прохання запропонувати робочу , законну і справедливу схему вирішення проблеми «не по совковому» ви відморозились також.

Може ви розкажете, як допоможе перемозі повне відкриття кордонів, щоб було не по совковому?
Може відмова від мобілізації якось допоможе перемозі?


Ви впевнені, що ваші документи кращі?


Це третя серія «голосував за Зеленського»?, чи що за клей знову?
Про які документи мова?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 15 сер, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:56

  Бетон написав:У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
а ещё хотаб думает что в бидэ срут. Шо поделать проф.деформация.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:58

Гумор який ми заслужили

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
а ещё хотаб думает что в бидэ срут. Шо поделать проф.деформация.


Дитячий психолог ірпінського дошкільного навчального закладу , капітан команди КВН підготовчої групи «віталькіни самоцвєти».
Домашні заготовки.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 15 сер, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:02

  Banderlog написав:
  UA написав:Хто позагрібав?
На блокпостах зупиняють менти, а зелені потім підтягуються.
Показав корочку ветерана МВД і поїхав.
Колег поважають.

) Дехто представте собі прийшов при першій ж повістці, і не бігає через блокпости. В міліції люди ісполнітєльні служать. Я тут 4 х мєнтовських пенсіонерів знаю.
Ні, не подумайте що я пішов при першій повістці,я одбивався 8 місяців, но не активно. :lol:
Якби тоді коли до мене підійшли я б знав на скільки це і результат то побився б з тцкашниками.

Бригаду Лють набирали з добровольців.
В добровольці йшли поки не стали тягнути всіх без розбору силою.
Людська природа чомусь така
Хто робить насильство той і ворог.
Дивно, чому так?

Побитися з тцкунами заради морального задоволення?
чи тих що добре бьются відпускають?
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:12

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:

ПС застрелив хоч одного кацапа чи теж в артилерії ?
я на бригадному командному пункті. Штабний щур.
Що точно то одного застрелив случайно. Чуйство ніфіга не приятне.
Тепер, друге піхота теж мало кого вбиває. Втрати основні од арти, мінометів, безпілотників. Потом підриви на мінах. Кульові поранення може кожне 8.
А ти? Чи в канаді москалів нема? Знайди хоч одного і тицьни йому шилом в око :lol:

Я ж і кажу, треба щоб хтось пішов в атаку людською хвилею витягаючи на себе кацапский БК.
59 річні з Паркинсоном те що треба.
Я таке місяць тому написав - Зрада! Московський агент.
Нічого люди в сучасній війні не розуміють.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:17

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Хто позагрібав?
На блокпостах зупиняють менти, а зелені потім підтягуються.
Показав корочку ветерана МВД і поїхав.
Колег поважають.

) Дехто представте собі прийшов при першій ж повістці, і не бігає через блокпости. В міліції люди ісполнітєльні служать. Я тут 4 х мєнтовських пенсіонерів знаю.
Ні, не подумайте що я пішов при першій повістці,я одбивався 8 місяців, но не активно. :lol:
Якби тоді коли до мене підійшли я б знав на скільки це і результат то побився б з тцкашниками.

Бригаду Лють набирали з добровольців.
В добровольці йшли поки не стали тягнути всіх без розбору силою.
Людська природа чомусь така
Хто робить насильство той і ворог.
Дивно, чому так?

Побитися з тцкунами заради морального задоволення?
чи тих що добре бьются відпускають?
ні, там логічна помилка. Насильство не причина а наслідок того що на попередніх умовах люди не згодні.
Просто хтось добровільно пішов. А решту не хотять.
З грошима те саме. Пішли зразу безплатно. Потім 100т платили, зара за 100 т черг нема.і грошей нема щоб збільшити суму заманухи.
не знаю чи одпускають. Не пробував.)))
А для морального задоволення то- да! )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:18

  ЛАД написав:Рагуль остаётся рагулем даже если он сильно разбогател.

а совок залишається совком, не зважаючи ні на що.

рабів до раю не пускають ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:22

  Бетон написав:⚡️Полковника Бориспільського ТЦК Сергія Русіна забрали у кайданах співробітники СБУ-місцеві канали

Його притягують до статті 114-1 ОПЗ ЗСУ та 369-2

▪️114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
▪️369-2. Зловживання впливом



Свои своих

У Русіна нібито вже вилучили зброю та "десятки тисяч доларів"
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... odrobnosti
На ЗУ у чесних воєнкомів вилучають переважно евро.
В центрі долари
Чому так?
UA
 
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