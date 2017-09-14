Hotab написав:

У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.

Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.

Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.



Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?





Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦКНахвалювали тих, хто втік через тисуНахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордонНахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питанняВи на стороні тих, хто приховує прибутки і не платить податки.Я вам ставив просте питання, як ви з такою позицією хочете отримати перемогу, або хочаб не поразку у війні?Марсіани не прийдуть і не захистять державу. Вони ж не профінансують її бюджет.Ви не бажаєте відповідати.