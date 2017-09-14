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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9451945294539454>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:38

  pesikot написав:
  UA написав:Я ж і кажу, треба щоб хтось пішов в атаку людською хвилею витягаючи на себе кацапский БК.
59 річні з Паркинсоном те що треба.
Я таке місяць тому написав - Зрада! Московський агент.

Був би розумний ветеран МВД, то не повторював би про 59-річного з Паркінсоном ...

Але ж ... ветеран МВД не може не повторити власну брехню ))
Звик вже )

Є бажання стати опліч з 59 річним Паркінсоном?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:41

  Banderlog написав:
  UA написав:
Верхи не могут, низы не хотят.
Революционная ситуация :mrgreen:
поки війна революційний пар уходить на москалів. Зараз революція може бути тільки у випадку якщо війську перестануть платити.

Якщо москалі "Просто перестанут стрелять" почнется революция?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:42

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:
Верхи не могут, низы не хотят.
Революционная ситуация :mrgreen:
поки війна революційний пар уходить на москалів. Зараз революція може бути тільки у випадку якщо війську перестануть платити.

Якщо москалі "Просто перестанут стрелять" почнется революция?

марш справедливості в сторону дефолт-сіті
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:45

UA
Так а скільки днів (місяців, років) «ветеран МВС» провів на захисті держави за останні 10 років війни? А як же оте «держава утримувала, розові щоки годувала», а невже викормлена правоохоронною системою дитина не стала ні дня захищати державу, зате ненапряжно махає ксивою на БП та має безперешкодний виїзд за кордон «через неделю, если вдруг начнется полный блэкаут»??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 21:59

  Hotab написав:UA
Так а скільки днів (місяців, років) «ветеран МВС» провів на захисті держави за останні 10 років війни? А як же оте «держава утримувала, розові щоки годувала», а невже викормлена правоохоронною системою дитина не стала ні дня захищати державу, зате ненапряжно махає ксивою на БП та має безперешкодний виїзд за кордон «через неделю, если вдруг начнется полный блэкаут»??

Ви помилилися, Арсена Авакова шукайте на форумі вірменського землятства
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:02

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:
Верхи не могут, низы не хотят.
Революционная ситуация :mrgreen:
поки війна революційний пар уходить на москалів. Зараз революція може бути тільки у випадку якщо війську перестануть платити.

Якщо москалі "Просто перестанут стрелять" почнется революция?

Думаю да. Революційні процеси будуть. Правильним би було замутить якесь нове Велике будівництво... но на це треба гроші.
В москалів тіж ризики, але вони завжди можуть замутити нову війну. Наприклад в казахстані.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:03

  Banderlog написав:Думаю да. Революційні процеси будуть. Правильним би було замутить якесь нове Велике будівництво... но на це треба гроші.
В москалів тіж ризики, але вони завжди можуть замутити нову війну. Наприклад в казахстані.

А як же калідор в Крулевець?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:08

  flyman написав:
марш справедливості в сторону дефолт-сіті



Это шествие инвалидов войны, которые протестуют против своих убогих пенсий. Впереди едет в коляске человеческий обрубок. Голова у него есть, а рук и ног нет. Сейчас уже невозможно определить, был ли этот обрубок человеком высокого или низкого роста. Даже по плечам не скажешь, ибо руки ампутированы так высоко, что протезы не к чему прикрепить. Голова у обрубка круглая, глаза карие, живые, он носит усы. Кто-то, видимо, каждый день за ним присматривает — он чисто выбрит, волосы и усы подстрижены. Его коляску, в сущности просто доску на роликах, везет однорукий. Обрубок сидит очень прямо и старается не свалиться. За ним следуют коляски безногих: по три в ряд. У них коляски с высокими колесами на резиновом ходу. Они приводят их в движение руками. Кожаные фартуки, обычно прикрывающие те места, где должны быть ноги, сегодня отстегнуты. Видны культи. Брюки тщательно подвернуты вокруг них.
Затем идут инвалиды на костылях. Их странные, кривые силуэты видишь на улицах так часто — прямые линии костылей и между ними чуть косо висящее тело. Потом слепые и кривые. Слышишь, как они ощупывают мостовую белыми посохами, и видишь на руке желтые повязки с тремя черными кружочками. У слепых те же знаки, которыми запрещается въезд на улицы с односторонним движением или обозначается тупик, — три черных круга. Многие инвалиды несут плакаты с надписями. Несут и слепые, хотя сами уже никогда не смогут их прочесть. «И это благодарность отечества!» — написано на одном. «Мы умираем с голоду!» — на другом.
Обрубку в его коляске сунули за отворот куртки палку с бумажкой. На ней выведено: «Моя ежемесячная пенсия составляет одну марку золотом». Между двумя колясками развевается белый флаг: «У наших детей нет молока, нет мяса, нет масла. Разве мы за это сражались?»
Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить. Время от времени правительство повышает пенсии — но с таким опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, они оказываются снова почти обесцененными; доллар стал неистовствовать, он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил миллион двести тысяч, вчера — миллион четыреста. Ожидают, что завтра он дойдет до двух миллионов, а в конце месяца — до десяти. Рабочие получают теперь заработную плату два раза в день — утром и под вечер, — и каждый раз им дают получасовой перерыв, чтобы они успели сбегать в магазины и поскорее сделать покупки — ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что их дети останутся полуголодными. Да и быть сытым — совсем не значит хорошо питаться. Быть сытым — значит просто набить желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет на пользу.
Шествие движется гораздо медленнее, чем другие демонстрации. За ним — сбившиеся в кучу машины воскресных экскурсантов. Странный контраст — серая, почти безликая масса жертв войны молча тащится по улице, а позади едва ползут машины тех, кто разбогател на войне. Они ворчат, вздрагивают, фыркают, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, которые вместе с детьми завершают шествие, голодные, отощавшие, обнищавшие, испуганные. А в машинах ослепительно пестреют роскошные летние туалеты — полотно и шелк тех, кто развалился на сиденьях, полные щеки, округлые плечи и лица, смущенные тем, что пришлось попасть в столь неприятную ситуацию. Пешеходам на тротуарах легче: они просто отводят взгляд и торопят детей, которые то и дело останавливаются и требуют объяснить, что такое инвалиды. Кто может, сворачивает в боковые улицы
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:13

  Hotab написав:Бетон

У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.

Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?


Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання

на самом деле это очень сложный вопрос в очень серой зоне: для примера - в сев. корее несанкционированный переход границы наказывается УК...
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:21

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