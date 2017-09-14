|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 15 сер, 2024 22:41
Banderlog написав: UA написав:
Верхи не могут, низы не хотят.
Революционная ситуация
поки війна революційний пар уходить на москалів. Зараз революція може бути тільки у випадку якщо війську перестануть платити.
1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29718
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 15 сер, 2024 22:54
_hunter написав: Hotab написав:Бетон
У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.
Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?
Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання
на самом деле это очень сложный вопрос в очень серой зоне: для примера - в сев. корее несанкционированный переход границы наказывается УК...
Може досить вже виправдовуватись за незаконний перетин кордону?
Якщо вас мучає совість, просто поверніться в Україну і напишіть явку з повинною. До чого ваші оці натяки «ага, то влада погана, що заборонила.. а я просто дуде боявся за себе і тому пішов на правопорушення».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12956
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Чет 15 сер, 2024 23:04
Shaman написав: ЛАД написав:
Рагуль остаётся рагулем даже если он сильно разбогател.
а совок залишається совком, не зважаючи ні на що.
рабів до раю не пускають
Лучше быть совком, чем лицемером.
С какого фронта пишете - с Покровска или из Курска?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29718
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 15 сер, 2024 23:18
_hunter написав: Hotab написав:Бетон
У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.
Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?
Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання
на самом деле это очень сложный вопрос в очень серой зоне: для примера - в сев. корее несанкционированный переход границы наказывается УК...
Все гораздо проще. С точки зрения морали - "закон не равен моральности - рабство было законным а учить рабов грамоте - уголовным преступлением (с)", заповедей не много и они написаны в церкви на стене. А с точки зрения бумаг - например курить и материться в общественных местах попадают под тот же КуАП как и незаконный переход границы, но как то это ж никого ж не смущает, правда?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2024 23:44
katso
с точки зрения бумаг - например курить и материться в общественных местах попадают под тот же КуАП как и незаконный переход границы, но как то это ж никого ж не смущает, правда?
А вкрасти у Кацо 2999 грн - це буде «смущать» Кацо?
Або жорстоко поводитись з його собакою..
КупАП він же не тільки про такі лайтові речі, як «матєріцца», чи «куріть».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12956
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63610
|
|
|1493
|223155
|
|
|6076
|709244
|
|