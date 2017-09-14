Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:33

9 июля, когда весь мир смотрел на залитые кровью руины детской больницы в Киеве, Россия отпраздновала свое председательство в Совете Безопасности ООН обедом в Нью-Йорке. В меню была «Курица по-киевски» — популярное русское блюдо из тонкой рубленой котлеты с чесночным маслом. Перед тем как наесться, хозяин обеда и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отрицал ответственность России за бомбардировку, в результате которой погибли два человека и были ранены семь детей. Если дипломаты и подавились курицей, то сделали это тихо.



Инцидент является идеальным описанием мира, в котором мы живем сейчас. Пока Запад наблюдает, кажущийся бессильным, Россия становится все смелее, как хулиган, который понимает, что учитель не придет. Страх россиян перед НАТО, ощутимый в начале вторжения, теперь смягчается безнаказанностью, которой пользуется их лидер, несмотря на зверства, совершенные при нем. Чего бояться? Несмотря на наличие ресурсов, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, у Запада явно нет воли к победе. Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в этом году экономика России вырастет на 3,2%, что значительно больше, чем в Великобритании, Франции и Германии.

МВФ заявил, что экспорт нефти «остался стабильным», а государственные расходы «остались высокими», что способствовало росту.

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Несмотря на санкции против Кремля из-за вторжения в Украину, МВФ повысил свои январские прогнозы относительно российской экономики в этом году и заявил, что, хотя рост в 2025 году будет ниже, он все равно будет выше, чем ожидалось ранее, на уровне 1,8%.

По словам заместителя директора МВФ Пети Коевой Брукс, инвестиции корпоративных и государственных предприятий, а также «устойчивость частного потребления» в России способствовали росту наряду с активным экспортом нефти.

Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, и в феврале BBC сообщила, что миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему импортируются в Великобританию, несмотря на санкции.

Довольно интересная статья. Хотя в принципе ничего нового, просто трезвый взгляд.И к вопросу о крахе росс. экономики, который тут некоторые регулярно предрекают в близком будущем:P.s. Интересно на форуме. 2 поста из 5 (а фактически из 3, если исключить уважаемую) с наибольшим количеством "+" удалены.