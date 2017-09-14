Додано: П'ят 16 сер, 2024 06:52

Banderlog написав: не іде і синів не дає будівельник, а що там Ваш земляк солодкоголосий парубій? ...

Ой+ а Ви були за євромайдан? Яка тоді була Ваша громадська позиція?

Зара що робите? На фронт не хочете? Хтось з рідних воює? не іде і синів не даєбудівельник, а що там Ваш земляк солодкоголосий парубій? ...Ой+ а Ви були за євромайдан? Яка тоді була Ваша громадська позиція?Зара що робите? На фронт не хочете? Хтось з рідних воює?

А що є така опція даю чи не даю? Якщо офіційно на обліку"невтік" то це вже питання до ТЦК чому призвали або не призвали. Я особисто проти майнового цензу чи бронювання за якимись такими ознаками як держслужба і т.д. Хіба що фахівці з створення і виробництва військової техніки. У решті випадків імовірні плюси нівелюються протистоянням у суспільстві.Про Парубія (солодкоголосого ?) який мій земляк так як десь і Ваш, запитуйте у свого президента федерації бойового танцю.Майдан підтримував як ідею, хоча і розумів, що конфлікт може мати деякі негативні наслідки та і просто так не досить поміняти владу, щоб все для всіх раптом покращилось.Сам щодо зобов'язань все виконую, військовий з вінкодом, але 57-річних реально не так і вихапують. Хоча більш ніж припускаю, що війна ще цілком може добратись і вже навіть без теперішніх виплат прийдеться воювати. На роботі на півтора ставки, оскільки частина співробітників злиняла у різний спосіб. Поліціянтів знаю декількох молодих +40 на пенсіях, ще дехто із статусом атовців, не тягнуть їх на війну.Рідні, якщо першого кола то ні, по віку не підлягають, але вже, наприклад, в третьому є і загиблі.