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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9452945394549455>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:41

  Banderlog написав:
  UA написав:
Верхи не могут, низы не хотят.
Революционная ситуация :mrgreen:
поки війна революційний пар уходить на москалів. Зараз революція може бути тільки у випадку якщо війську перестануть платити.

1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 22:54

  _hunter написав:
  Hotab написав:Бетон

У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.

Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?


Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання

на самом деле это очень сложный вопрос в очень серой зоне: для примера - в сев. корее несанкционированный переход границы наказывается УК...

Може досить вже виправдовуватись за незаконний перетин кордону?
Якщо вас мучає совість, просто поверніться в Україну і напишіть явку з повинною. До чого ваші оці натяки «ага, то влада погана, що заборонила.. а я просто дуде боявся за себе і тому пішов на правопорушення».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 23:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Рагуль остаётся рагулем даже если он сильно разбогател.

а совок залишається совком, не зважаючи ні на що.

рабів до раю не пускають ;)

Лучше быть совком, чем лицемером.
С какого фронта пишете - с Покровска или из Курска?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 23:18

  _hunter написав:
  Hotab написав:Бетон

У вас маніакальний нав'язливий стан виводу на чисту воду.
Вам здається, що всі навкруги брешуть. Може й хвалив, це настільки банально і нікчемно, що нудно. Ну гаразд, давай те зараз похвалю: втекли - я по людські радий за них.
Якщо у вас загострення, шукайте пруфи то згадаю. бо нав'язливий стан треба лікувати.

Раз ви перейшли на "ти", то спитаю, чому тобі, не докучає брехня, наприклад, Флер?


Возвеличення правопорушників і злочинців дурно пахне.
Ще гірше пахне робити це, а потім «я такого не казав»
Ви нахвалювати тих, хто в нетверезому стані кидався на поліцейських.
Нахвалювали тих, хто втікав від ТЦК
Нахвалювали тих, хто втік через тису
Нахвалювали тих, хто по підробним документам виїхав за кордон
Нахвалювати тих, хто дає хабарі і цим вирішує питання

на самом деле это очень сложный вопрос в очень серой зоне: для примера - в сев. корее несанкционированный переход границы наказывается УК...


Все гораздо проще. С точки зрения морали - "закон не равен моральности - рабство было законным а учить рабов грамоте - уголовным преступлением (с)", заповедей не много и они написаны в церкви на стене. А с точки зрения бумаг - например курить и материться в общественных местах попадают под тот же КуАП как и незаконный переход границы, но как то это ж никого ж не смущает, правда?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 23:44

katso


с точки зрения бумаг - например курить и материться в общественных местах попадают под тот же КуАП как и незаконный переход границы, но как то это ж никого ж не смущает, правда?


А вкрасти у Кацо 2999 грн - це буде «смущать» Кацо?
Або жорстоко поводитись з його собакою..
КупАП він же не тільки про такі лайтові речі, як «матєріцца», чи «куріть».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 01:33

9 июля, когда весь мир смотрел на залитые кровью руины детской больницы в Киеве, Россия отпраздновала свое председательство в Совете Безопасности ООН обедом в Нью-Йорке. В меню была «Курица по-киевски» — популярное русское блюдо из тонкой рубленой котлеты с чесночным маслом. Перед тем как наесться, хозяин обеда и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отрицал ответственность России за бомбардировку, в результате которой погибли два человека и были ранены семь детей. Если дипломаты и подавились курицей, то сделали это тихо.

Инцидент является идеальным описанием мира, в котором мы живем сейчас. Пока Запад наблюдает, кажущийся бессильным, Россия становится все смелее, как хулиган, который понимает, что учитель не придет. Страх россиян перед НАТО, ощутимый в начале вторжения, теперь смягчается безнаказанностью, которой пользуется их лидер, несмотря на зверства, совершенные при нем. Чего бояться? Несмотря на наличие ресурсов, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, у Запада явно нет воли к победе. Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году.

https://www.nytimes.com/2024/08/13/opinion/russia-ukraine-west-war.html
Довольно интересная статья. Хотя в принципе ничего нового, просто трезвый взгляд.

И к вопросу о крахе росс. экономики, который тут некоторые регулярно предрекают в близком будущем:
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в этом году экономика России вырастет на 3,2%, что значительно больше, чем в Великобритании, Франции и Германии.
МВФ заявил, что экспорт нефти «остался стабильным», а государственные расходы «остались высокими», что способствовало росту.
...........
Несмотря на санкции против Кремля из-за вторжения в Украину, МВФ повысил свои январские прогнозы относительно российской экономики в этом году и заявил, что, хотя рост в 2025 году будет ниже, он все равно будет выше, чем ожидалось ранее, на уровне 1,8%.
По словам заместителя директора МВФ Пети Коевой Брукс, инвестиции корпоративных и государственных предприятий, а также «устойчивость частного потребления» в России способствовали росту наряду с активным экспортом нефти.
Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, и в феврале BBC сообщила, что миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему импортируются в Великобританию, несмотря на санкции.

https://www.bbc.com/news/business-68823399

P.s. Интересно на форуме. 2 поста из 5 (а фактически из 3, если исключить уважаемую Ірину_) с наибольшим количеством "+" удалены.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 04:46

У ході операції в Курській області Збройні сили України могли взяти в полон близько 2000 російських військових.
Таку оцінку наводить британське видання The Independent, передає Укрінформ.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 06:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:не іде і синів не дає :lol: будівельник, а що там Ваш земляк солодкоголосий парубій? ...
Ой+ а Ви були за євромайдан? Яка тоді була Ваша громадська позиція?
Зара що робите? На фронт не хочете? Хтось з рідних воює?

А що є така опція даю чи не даю? Якщо офіційно на обліку
"невтік" то це вже питання до ТЦК чому призвали або не призвали. Я особисто проти майнового цензу чи бронювання за якимись такими ознаками як держслужба і т.д. Хіба що фахівці з створення і виробництва військової техніки. У решті випадків імовірні плюси нівелюються протистоянням у суспільстві.
Про Парубія (солодкоголосого ?) який мій земляк так як десь і Ваш, запитуйте у свого президента федерації бойового танцю.
Майдан підтримував як ідею, хоча і розумів, що конфлікт може мати деякі негативні наслідки та і просто так не досить поміняти владу, щоб все для всіх раптом покращилось.
Сам щодо зобов'язань все виконую, військовий з вінкодом, але 57-річних реально не так і вихапують. Хоча більш ніж припускаю, що війна ще цілком може добратись і вже навіть без теперішніх виплат прийдеться воювати. На роботі на півтора ставки, оскільки частина співробітників злиняла у різний спосіб. Поліціянтів знаю декількох молодих +40 на пенсіях, ще дехто із статусом атовців, не тягнуть їх на війну.
Рідні, якщо першого кола то ні, по віку не підлягають, але вже, наприклад, в третьому є і загиблі.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 07:35

США проти використання ATACMS у Курській області Україною через обмежений запас ракет.
Вашингтон вважає, що краще зосередитися на ударах далекобійним озброєнням по Криму.

https://24tv.ua/atacms-kurskiy-oblasti- ... i_n2619724
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 07:35

Росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Попри операцію в Курській області. Армія РФ надає пріоритет наступальним операціям на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на те, що Україна тисне на російські війська в Курській області", - йдеться у дописі.
Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тактику оточення українських сил на південний схід від Покровська.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного і Орлівки, і, за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне".
Крім того, російські війська продовжували механізовані штурми поблизу Донецька протягом останніх декількох тижнів.
Також в ISW додають, що Росія почала перекидати деякі підрозділи з України у відповідь на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів і те, звідки вони перекидаються, є переконливим свідченням, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході України. Джерело: https://censor.net/ua/n3504999
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