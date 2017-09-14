flyman написав: марш справедливості в сторону дефолт-сіті
Это шествие инвалидов войны, которые протестуют против своих убогих пенсий. Впереди едет в коляске человеческий обрубок. Голова у него есть, а рук и ног нет. Сейчас уже невозможно определить, был ли этот обрубок человеком высокого или низкого роста. Даже по плечам не скажешь, ибо руки ампутированы так высоко, что протезы не к чему прикрепить. Голова у обрубка круглая, глаза карие, живые, он носит усы. Кто-то, видимо, каждый день за ним присматривает — он чисто выбрит, волосы и усы подстрижены. Его коляску, в сущности просто доску на роликах, везет однорукий. Обрубок сидит очень прямо и старается не свалиться. За ним следуют коляски безногих: по три в ряд. У них коляски с высокими колесами на резиновом ходу. Они приводят их в движение руками. Кожаные фартуки, обычно прикрывающие те места, где должны быть ноги, сегодня отстегнуты. Видны культи. Брюки тщательно подвернуты вокруг них. Затем идут инвалиды на костылях. Их странные, кривые силуэты видишь на улицах так часто — прямые линии костылей и между ними чуть косо висящее тело. Потом слепые и кривые. Слышишь, как они ощупывают мостовую белыми посохами, и видишь на руке желтые повязки с тремя черными кружочками. У слепых те же знаки, которыми запрещается въезд на улицы с односторонним движением или обозначается тупик, — три черных круга. Многие инвалиды несут плакаты с надписями. Несут и слепые, хотя сами уже никогда не смогут их прочесть. «И это благодарность отечества!» — написано на одном. «Мы умираем с голоду!» — на другом. Обрубку в его коляске сунули за отворот куртки палку с бумажкой. На ней выведено: «Моя ежемесячная пенсия составляет одну марку золотом». Между двумя колясками развевается белый флаг: «У наших детей нет молока, нет мяса, нет масла. Разве мы за это сражались?» Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить. Время от времени правительство повышает пенсии — но с таким опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, они оказываются снова почти обесцененными; доллар стал неистовствовать, он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил миллион двести тысяч, вчера — миллион четыреста. Ожидают, что завтра он дойдет до двух миллионов, а в конце месяца — до десяти. Рабочие получают теперь заработную плату два раза в день — утром и под вечер, — и каждый раз им дают получасовой перерыв, чтобы они успели сбегать в магазины и поскорее сделать покупки — ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что их дети останутся полуголодными. Да и быть сытым — совсем не значит хорошо питаться. Быть сытым — значит просто набить желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет на пользу. Шествие движется гораздо медленнее, чем другие демонстрации. За ним — сбившиеся в кучу машины воскресных экскурсантов. Странный контраст — серая, почти безликая масса жертв войны молча тащится по улице, а позади едва ползут машины тех, кто разбогател на войне. Они ворчат, вздрагивают, фыркают, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, которые вместе с детьми завершают шествие, голодные, отощавшие, обнищавшие, испуганные. А в машинах ослепительно пестреют роскошные летние туалеты — полотно и шелк тех, кто развалился на сиденьях, полные щеки, округлые плечи и лица, смущенные тем, что пришлось попасть в столь неприятную ситуацию. Пешеходам на тротуарах легче: они просто отводят взгляд и торопят детей, которые то и дело останавливаются и требуют объяснить, что такое инвалиды. Кто может, сворачивает в боковые улицы
UA написав: Верхи не могут, низы не хотят. Революционная ситуация
поки війна революційний пар уходить на москалів. Зараз революція може бути тільки у випадку якщо війську перестануть платити.
1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей. Поэтому возможен только бунт.
9 июля, когда весь мир смотрел на залитые кровью руины детской больницы в Киеве, Россия отпраздновала свое председательство в Совете Безопасности ООН обедом в Нью-Йорке. В меню была «Курица по-киевски» — популярное русское блюдо из тонкой рубленой котлеты с чесночным маслом. Перед тем как наесться, хозяин обеда и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отрицал ответственность России за бомбардировку, в результате которой погибли два человека и были ранены семь детей. Если дипломаты и подавились курицей, то сделали это тихо.
Инцидент является идеальным описанием мира, в котором мы живем сейчас. Пока Запад наблюдает, кажущийся бессильным, Россия становится все смелее, как хулиган, который понимает, что учитель не придет. Страх россиян перед НАТО, ощутимый в начале вторжения, теперь смягчается безнаказанностью, которой пользуется их лидер, несмотря на зверства, совершенные при нем. Чего бояться? Несмотря на наличие ресурсов, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, у Запада явно нет воли к победе. Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году.
И к вопросу о крахе росс. экономики, который тут некоторые регулярно предрекают в близком будущем:
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в этом году экономика России вырастет на 3,2%, что значительно больше, чем в Великобритании, Франции и Германии. МВФ заявил, что экспорт нефти «остался стабильным», а государственные расходы «остались высокими», что способствовало росту. ........... Несмотря на санкции против Кремля из-за вторжения в Украину, МВФ повысил свои январские прогнозы относительно российской экономики в этом году и заявил, что, хотя рост в 2025 году будет ниже, он все равно будет выше, чем ожидалось ранее, на уровне 1,8%. По словам заместителя директора МВФ Пети Коевой Брукс, инвестиции корпоративных и государственных предприятий, а также «устойчивость частного потребления» в России способствовали росту наряду с активным экспортом нефти. Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, и в феврале BBC сообщила, что миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему импортируются в Великобританию, несмотря на санкции.
Banderlog написав:не іде і синів не дає будівельник, а що там Ваш земляк солодкоголосий парубій? ... Ой+ а Ви були за євромайдан? Яка тоді була Ваша громадська позиція? Зара що робите? На фронт не хочете? Хтось з рідних воює?
А що є така опція даю чи не даю? Якщо офіційно на обліку "невтік" то це вже питання до ТЦК чому призвали або не призвали. Я особисто проти майнового цензу чи бронювання за якимись такими ознаками як держслужба і т.д. Хіба що фахівці з створення і виробництва військової техніки. У решті випадків імовірні плюси нівелюються протистоянням у суспільстві. Про Парубія (солодкоголосого ?) який мій земляк так як десь і Ваш, запитуйте у свого президента федерації бойового танцю. Майдан підтримував як ідею, хоча і розумів, що конфлікт може мати деякі негативні наслідки та і просто так не досить поміняти владу, щоб все для всіх раптом покращилось. Сам щодо зобов'язань все виконую, військовий з вінкодом, але 57-річних реально не так і вихапують. Хоча більш ніж припускаю, що війна ще цілком може добратись і вже навіть без теперішніх виплат прийдеться воювати. На роботі на півтора ставки, оскільки частина співробітників злиняла у різний спосіб. Поліціянтів знаю декількох молодих +40 на пенсіях, ще дехто із статусом атовців, не тягнуть їх на війну. Рідні, якщо першого кола то ні, по віку не підлягають, але вже, наприклад, в третьому є і загиблі.
Росіяни продовжують тактичне оточення українських військ на Покровському напрямі. Попри операцію в Курській області. Армія РФ надає пріоритет наступальним операціям на сході України. Як інформує Цензор.НЕТ. про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). "Російські війська зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступу на сході України, навіть незважаючи на те, що Україна тисне на російські війська в Курській області", - йдеться у дописі. Аналітики зазначають, що російські війська продовжують тактику оточення українських сил на південний схід від Покровська. "Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного і Орлівки, і, за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне". Крім того, російські війська продовжували механізовані штурми поблизу Донецька протягом останніх декількох тижнів. Також в ISW додають, що Росія почала перекидати деякі підрозділи з України у відповідь на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів і те, звідки вони перекидаються, є переконливим свідченням, що російське військове командування надає пріоритет наступальним операціям на сході України. Джерело: https://censor.net/ua/n3504999
flyman написав: марш справедливості в сторону дефолт-сіті
Это шествие инвалидов войны, которые протестуют против своих убогих пенсий. Впереди едет в коляске человеческий обрубок. Голова у него есть, а рук и ног нет. Сейчас уже невозможно определить, был ли этот обрубок человеком высокого или низкого роста. Даже по плечам не скажешь, ибо руки ампутированы так высоко, что протезы не к чему прикрепить. Голова у обрубка круглая, глаза карие, живые, он носит усы. Кто-то, видимо, каждый день за ним присматривает — он чисто выбрит, волосы и усы подстрижены. Его коляску, в сущности просто доску на роликах, везет однорукий. Обрубок сидит очень прямо и старается не свалиться. За ним следуют коляски безногих: по три в ряд. У них коляски с высокими колесами на резиновом ходу. Они приводят их в движение руками. Кожаные фартуки, обычно прикрывающие те места, где должны быть ноги, сегодня отстегнуты. Видны культи. Брюки тщательно подвернуты вокруг них. Затем идут инвалиды на костылях. Их странные, кривые силуэты видишь на улицах так часто — прямые линии костылей и между ними чуть косо висящее тело. Потом слепые и кривые. Слышишь, как они ощупывают мостовую белыми посохами, и видишь на руке желтые повязки с тремя черными кружочками. У слепых те же знаки, которыми запрещается въезд на улицы с односторонним движением или обозначается тупик, — три черных круга. Многие инвалиды несут плакаты с надписями. Несут и слепые, хотя сами уже никогда не смогут их прочесть. «И это благодарность отечества!» — написано на одном. «Мы умираем с голоду!» — на другом. Обрубку в его коляске сунули за отворот куртки палку с бумажкой. На ней выведено: «Моя ежемесячная пенсия составляет одну марку золотом». Между двумя колясками развевается белый флаг: «У наших детей нет молока, нет мяса, нет масла. Разве мы за это сражались?» Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить. Время от времени правительство повышает пенсии — но с таким опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, они оказываются снова почти обесцененными; доллар стал неистовствовать, он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил миллион двести тысяч, вчера — миллион четыреста. Ожидают, что завтра он дойдет до двух миллионов, а в конце месяца — до десяти. Рабочие получают теперь заработную плату два раза в день — утром и под вечер, — и каждый раз им дают получасовой перерыв, чтобы они успели сбегать в магазины и поскорее сделать покупки — ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что их дети останутся полуголодными. Да и быть сытым — совсем не значит хорошо питаться. Быть сытым — значит просто набить желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет на пользу. Шествие движется гораздо медленнее, чем другие демонстрации. За ним — сбившиеся в кучу машины воскресных экскурсантов. Странный контраст — серая, почти безликая масса жертв войны молча тащится по улице, а позади едва ползут машины тех, кто разбогател на войне. Они ворчат, вздрагивают, фыркают, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, которые вместе с детьми завершают шествие, голодные, отощавшие, обнищавшие, испуганные. А в машинах ослепительно пестреют роскошные летние туалеты — полотно и шелк тех, кто развалился на сиденьях, полные щеки, округлые плечи и лица, смущенные тем, что пришлось попасть в столь неприятную ситуацию. Пешеходам на тротуарах легче: они просто отводят взгляд и торопят детей, которые то и дело останавливаются и требуют объяснить, что такое инвалиды. Кто может, сворачивает в боковые улицы