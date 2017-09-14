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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9450945194529453

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 57
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
23%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
13
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:40

Washington Post пише про провал контрнаступу на бєлгородщину.
мабуть це вороже іпсо, бо диванні експерти раскатав губу захоплюють ротом 2-3 області за 2-3 дня.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:44

Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:51

  ЛАД написав:1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.

Немного удивляет что украинские "оппозиционеры" вещают из США.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:56

  UA написав:
  ЛАД написав:1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.

Немного удивляет что украинские "оппозиционеры" вещают из США.

Кого Вы имеете ввиду?
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...

По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:08

  ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду?
Арестовича. Балашов оттуда же подпевает.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...

По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.

Думаю, Запад уже на полпути к цели.
Элите рф как то не улыбается перспектива перевозить свои семьи из Лондона в Пекин и Пхеньян.
UA
 
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