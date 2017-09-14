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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:40
Washington Post пише про провал контрнаступу на бєлгородщину.
мабуть це вороже іпсо, бо диванні експерти раскатав губу захоплюють ротом 2-3 області за 2-3 дня.
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:44
Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович
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UA
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:51
ЛАД написав:
1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.
Немного удивляет что украинские "оппозиционеры" вещают из США.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...
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UA
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:56
UA написав: ЛАД написав:
1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.
Немного удивляет что украинские "оппозиционеры" вещают из США.
Кого Вы имеете ввиду?
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...
По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.
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ЛАД
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:08
ЛАД написав:
Кого Вы имеете ввиду?
Арестовича. Балашов оттуда же подпевает.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...
По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.
Думаю, Запад уже на полпути к цели.
Элите рф как то не улыбается перспектива перевозить свои семьи из Лондона в Пекин и Пхеньян.
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UA
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