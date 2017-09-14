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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9451945294539454>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 08:40

Washington Post пише про провал контрнаступу на бєлгородщину.
мабуть це вороже іпсо, бо диванні експерти раскатав губу захоплюють ротом 2-3 області за 2-3 дня.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:44

Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:51

  ЛАД написав:1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.

Немного удивляет что украинские "оппозиционеры" вещают из США.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 09:56

  UA написав:
  ЛАД написав:1 Мировая показала, что война не помеха, а, скорее, наоборот. Сначала тоже пар уходил на противников, а потом начались братания, штыки в землю, а потом в другую сторону. Сейчас проблема в том, что нет организаторов и оппозиционных партий, даже нелегальных. И нет идей.
Поэтому возможен только бунт.

Немного удивляет что украинские "оппозиционеры" вещают из США.

Кого Вы имеете ввиду?
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...

По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:08

  ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду?
Арестовича. Балашов оттуда же подпевает.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...

По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.

Думаю, Запад уже на полпути к цели.
Элите рф как то не улыбается перспектива перевозить свои семьи из Лондона в Пекин и Пхеньян.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:27

  UA написав:
  ЛАД написав:Кого Вы имеете ввиду?

Арестовича. Балашов оттуда же подпевает.

Это не оппозиция.
Хотя если целью Запада есть не военное поражение рф, а смена вектора на прозападный, всё логично...

По-моему, малореально в обозримое время и не может ставиться целью в нашей войне.

Думаю, Запад уже на полпути к цели.
Элите рф как то не улыбается перспектива перевозить свои семьи из Лондона в Пекин и Пхеньян.

"Элита рф" семьи пока что никуда не перевозит. Да и является ли она элитой (в смысле влияния), большой вопрос. Хотя, конечно, заговор в верхах в принципе возможен. Не знаю, вероятен ли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:30

На фронті загинув блогер, який раніше говорив, що краще відсидіти у в'язниці, ніж іти в армію

Про загибель тренера «Батя Прокоп» повідомила його сестра і товариші. Раніше «Батя Прокоп» у своїх відео закликав замість мобілізації відсидіти у в'язниці. Однак, згодом був сам мобілізований і публікував відео зі служби.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 10:35

В Курской области, где сейчас проводят спецоперацию ВСУ, среди подразделений, которые там находятся, есть подразделение из бывших украинских заключенных, которые подписали контракты с ВСУ. Это их первая миссия.

Об этом рассказывает (https://www.economist.com/europe/2024/0 ... ide-russia) издание Economist. Командует подразделением старший лейтенант Назарий Кишак. Его подчиненные уже успели разнести вражескую колонну на севере от одного из населенных пунктов РФ, куда вошли ВСУ.

Офицер Кишак говорит, что "они оказались лучшими воинами, которых я видел". 13 августа подразделение потеряло своего первого бойца — 24-летнего Михаила, осужденного за грабеж.

47-летний боец Гена, он же "Википедия", был осужден в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. Говорит, в тот день был нетрезвым и пытался купить пива, а охранник попытался выхватить его оружие, и пистолет выстрелил.


Другой боец 55-летний Саша "Бахмут" родом из центральной Украины, был одним из заключенных, которые выступали за новый закон. В конце 2021 года его посадили за стрельбу в человека. Когда через три месяца началась война, он обратился в суд с просьбой разрешить ему стать на передовую и попал на Курщину.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:53

vitaliiangel
Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую
математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал
скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:55

budivelnik
1. Я не спец в системах налогообложения, но из моей цитаты о Британии совсем не очевидно, что подоходный платится только с "грошей які пішли на споживання".
2. Умерьте своё ЧСВ.
Вы не знаете, насколько эффективно я работал и сколько зарабатывал я, чтобы писать "В 1991 я стартував таким самим бідняком як ви фінішували" и "Я працював разів в 10 ефективніше Вас". Не стоит считать деньги в чужом кармане.
"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.
3. "капіталіст живе як бідняк.....
Він заробляє багато , але за 2/3 доходу КУПУЄ інструменти/технології для працівників, які в нього працюють" - не натягивайте сову на глобус, инструменты капиталист покупает не для работников, а для себя. И не для того, чтобы работники "отримували вищу погодинну оплату", а для того, чтобы иметь бОльшую прибыль.
4. И последнее - у меня нет никакой ненависти к вашему личному богатству, не знаю, откуда вы это взяли и постоянно пишете.
ЛАД
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