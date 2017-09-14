В Курской области, где сейчас проводят спецоперацию ВСУ, среди подразделений, которые там находятся, есть подразделение из бывших украинских заключенных, которые подписали контракты с ВСУ. Это их первая миссия.Об этом рассказывает () издание Economist. Командует подразделением старший лейтенант Назарий Кишак. Его подчиненные уже успели разнести вражескую колонну на севере от одного из населенных пунктов РФ, куда вошли ВСУ.Офицер Кишак говорит, что "они оказались лучшими воинами, которых я видел". 13 августа подразделение потеряло своего первого бойца — 24-летнего Михаила, осужденного за грабеж.47-летний боец Гена, он же "Википедия", был осужден в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. Говорит, в тот день был нетрезвым и пытался купить пива, а охранник попытался выхватить его оружие, и пистолет выстрелил.Другой боец 55-летний Саша "Бахмут" родом из центральной Украины, был одним из заключенных, которые выступали за новый закон. В конце 2021 года его посадили за стрельбу в человека. Когда через три месяца началась война, он обратился в суд с просьбой разрешить ему стать на передовую и попал на Курщину.