ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.
Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.
Так і інші бізнесмени також. І ці кошти направляють в розвиток виробництва. Виробництво росте... А хто ж тоді товар-послуги купляти буде???
Коли умовно всі намагаються приростити капітал. Навіть пенс, робітник не купляє щось, а грошики в банк, в акції і т.д. -- в бізнес, в оборот, в збільшення виробництва товарів-послуг. Щоб отримати прибуток. Звідки ж він ДЛЯ ВСІХ візьметься?)) І куди ще більше бізнесменів, коли попиту на наявні товари-послуги й так не вистачає?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 сер, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:vitaliiangel Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки
Він мав неабиякий авторитет в Івано-Франківську. З дитинства займався тайським боксом та змішаними бойовими єдиноборствами, розвивав у місті ці види спорту, був тренером.
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. [b]Ничего особенного».
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. [b]Ничего особенного».
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему». Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
[/quote] Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил... А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 16 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.
Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.
Нет. Это приводится как достижение, наряду с 2 машинами, 158 м квартирой и что-то там ещё. И, как отметил detroytred, если бы все так экономили, то кто бы у него покупал квартиры, когда он строил, да и сегодня выторги и, соответственно, доходы от торговли у него были бы заметно меньше. Так что пусть скажет спасибо тем, кто хорошо зарабатывает и хорошо тратит. А его работники точно тратят заметно меньше, чем 50 тыс. на семью из 3 человек. Скорее, ближе к тратам flyman"а.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 сер, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:.......... Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил... А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Какой у него был срок, не знаю. Оно-то логично. Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет.Ничего особенного» как-то чересчур.
ЛАД написав:.......... Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил... А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Какой у него был срок, не знаю. Оно-то логично. Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет.Ничего особенного» как-то чересчур.
Ну так ПТСР - оно такое. И когда _все_ вернутся с УБД - там каждый примерно первый таким будет. Тут просто наложилось: калдырь со стажем да АУЕ...
барабашов написав:vitaliiangel Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки
Экс мент - класик В офлайн даже на пиво бы забился