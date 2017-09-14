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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9452945394549455>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.

Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.

Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.

Так і інші бізнесмени також.
І ці кошти направляють в розвиток виробництва. Виробництво росте...
А хто ж тоді товар-послуги купляти буде???

Коли умовно всі намагаються приростити капітал. Навіть пенс, робітник не купляє щось, а грошики в банк, в акції і т.д. -- в бізнес, в оборот, в збільшення виробництва товарів-послуг.
Щоб отримати прибуток.
Звідки ж він ДЛЯ ВСІХ візьметься?))
І куди ще більше бізнесменів, коли попиту на наявні товари-послуги й так не вистачає?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 сер, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:20

  барабашов написав:vitaliiangel
Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую
математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал
скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки

Він мав неабиякий авторитет в Івано-Франківську. З дитинства займався тайським боксом та змішаними бойовими єдиноборствами, розвивав у місті ці види спорту, був тренером.

https://novynarnia.com/2023/11/14/nkishak/
Но то таке. Для комвзвода/роты нормально.
Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. [b]Ничего особенного».

https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.

Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.

невже на $150 в місяць на особу? чи скромніше?
https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.

Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.

невже на $150 в місяць на особу? чи скромніше?
https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html
Сподіваюся, ви хоч інвестицій наскирдували?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:31

  ЛАД написав:
  барабашов написав:Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. [b]Ничего особенного».

https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia

Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
[/quote]
Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил...
А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 16 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:32

  Faceless написав:
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.

Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.

Нет.
Это приводится как достижение, наряду с 2 машинами, 158 м квартирой и что-то там ещё.
И, как отметил detroytred, если бы все так экономили, то кто бы у него покупал квартиры, когда он строил, да и сегодня выторги и, соответственно, доходы от торговли у него были бы заметно меньше. Так что пусть скажет спасибо тем, кто хорошо зарабатывает и хорошо тратит. А его работники точно тратят заметно меньше, чем 50 тыс. на семью из 3 человек. Скорее, ближе к тратам flyman"а.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 сер, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:38

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил...
А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.

Какой у него был срок, не знаю.
Оно-то логично.
Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного» как-то чересчур.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил...
А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.

Какой у него был срок, не знаю.
Оно-то логично.
Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного» как-то чересчур.

Ну так ПТСР - оно такое. И когда _все_ вернутся с УБД - там каждый примерно первый таким будет.
Тут просто наложилось: калдырь со стажем да АУЕ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:53

  барабашов написав:vitaliiangel
Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую
математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал
скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки

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