а самі з вищою математикою в голові готові уголовніками керувати? Чи хоча б лишитися з 2, 3 озброєними вночі в посадці?
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:55
Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:59
Я ж не винуватий що до вас не доходить
1 Якщо всього 5% ІНВЕСТУЮЮТь а 95% споживають... -то досягнути надлишку - неможливо.
Тому в нас МАЛО тих ХТО може/хоче інвестувати саме завдяки позиціям таких як ЛАД( який заявляв - рагуль набрав багатства...-але це з його точки ну зовсім не обговорення моїх статків) , або ви які пробуєте в Україні впровадити наприклад ШВЕДСЬКІ чи ПОЛЬСЬКІ правила ведення бізнесу.
2 Так в ШВЕДІВ є проблема, коли 30% інвестують , 70% живуть скромно - тому база для росту проблематична...
Таким чином
Якщо дійде що 5% бізнесменів - це одна економічна політика Держави
а 30% бізнесменів-це зовсім інша економічна полика Держави
І при цьому і перша і друга Держава- будуть будувати капіталізм
ПС
Був Бендукідзе+Саакашвілі - для Грузії вийшло добре
Приїхав Саакашвілі в Україну - нічого зробити не зміг
Так само в Польщі
Був Бальцерович+Валенса - в Польщі спрацювало
а в Україні - ні...
Чи в стані Ви усвідомити що крім закону ще потрібен менталітет який може зрозуміти закон?
ППС
Навіщо потерли дві сторінки - не розумію
Ми воюємо за право самостійно приймати рішення...і цим правом у нас на жаль користається всього 5 % бо розуміє що крім права є ще й обовязок відповідати за прийняті рішення
95% - відповідати точно не хочуть, а приймати бояться
І москалики
ті вже 30 років тому віддали СВОЄ право на прийняття рішення - пуйлу...так вони тепер білі і пухнасті особливо коли їх беруть в полон.і всі такі няшки....
От тільки важко воювати не розуміючи що повинен робити сам і за що крім Батьківщини воюєш
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 16 сер, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:06
После 50 гормональный фон подсядет и попустит.
Эксцессы по пяни конечно будут.
Со всеми будет
Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:12
Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:12
От що можна сказати про світогляд такої людини?
Якби я написав
10 млн заробив - 10 витратив на себе і сімю... - це одне..( що там у нас про парочку ставлеників в різних прокуратурах/ТЦК які попрацювали 2 роки , зарплата за цей час 1 млн грн а статки зросли на 30-50 млн...
А я написав
10 заробив - 7 витратив на робочі місця і покращення продуктивності праці своїх працівників , що дозволило їм отримувати вищу зарплату бо працюють з більшою продуктивністю праці.
При чому станом на сьогодні
5 робочих місць вартістю в 300 000 грн/робоче місце
10 робочих місць вартістю в 800 000 грн/робоче місце, з цих зайняті тільки 6
Тобто людина так і не зрозуміла
Я з своїх 27 років діяльності собі взяв тільки те що заробив за 9 років...а остальними 18 років моїх заробітків зараз користаються мої працівники...
Це хоч зрозуміло?
Так , після моєї смерті, моя сімя можливо забере з бізнесу ці капітали і запустить їх у СВОЄ споживання...але це ж вже все одно не забере 18 років користання працівниками
Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:30
Для того щоб було наочно зрозуміло чому я так за економічне(прозоре бронювання)
За мої 10 млн які я заробляв 30 років -скільки вже на мене вилито лайна?
Зате 300 000$=12 млн грн хабарів двох воєнкомів за пару днів - нікого вже й не дивує.
І тих кого це не дивує - не можна переконати що ці випадки стались виключно тому що більшість ПРОТИ економічного бронювання, а проти вона тому що вважає бізнес це зло , якому не можна довіряти визначення тих кого можна бронювати а кого не треба...
Тому ще раз
як будете будувати і захищати капіталістичну Україну - якщо вважаєте бізнес злом, або таким що гірше від воєнкома або комісії при міністерстві визначить потрібність і вартість того чи іншого бронювання?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:50
budivelnik
Вы никак не поймёте - я признаю и глубоко уважаю Ваши достижения. Вполне есть, чем гордиться.
Но Ваши взгляды и ЧСВ...
Уважать социал-фашизм или, если Вам больше нравится, социал-дарвинизм, простите, не получится. Ни к чему хорошему такие взгляды, если они будут приняты обществом, не приведут.
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