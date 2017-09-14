Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:59

detroytred написав: Faceless написав: ЛАД написав: "і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення. Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються. Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються. Так і інші бізнесмени також.

І ці кошти направляють в розвиток виробництва. Виробництво росте...

А хто ж тоді товар-послуги купляти буде???



Коли умовно всі намагаються приростити капітал. Навіть пенс, робітник не купляє щось, а грошики в банк, в акції і т.д. -- в бізнес, в оборот, в збільшення виробництва товарів-послуг.

Щоб отримати прибуток.

Звідки ж він ДЛЯ ВСІХ візьметься?))

І куди ще більше бізнесменів, коли попиту на наявні товари-послуги й так не вистачає? Так і інші бізнесмени також.І ці кошти направляють в розвиток виробництва. Виробництво росте...А хто ж тоді товар-послуги купляти буде???Коли умовно всі намагаються приростити капітал. Навіть пенс, робітник не купляє щось, а грошики в банк, в акції і т.д. -- в бізнес, в оборот, в збільшення виробництва товарів-послуг.Щоб отримати прибуток.Звідки ж він ДЛЯ ВСІХ візьметься?))І куди ще більше бізнесменів, коли попиту на наявні товари-послуги й так не вистачає?

Я ж не винуватий що до вас не доходить1 Якщо всього 5% ІНВЕСТУЮЮТь а 95% споживають... -то досягнути надлишку - неможливо.Тому в нас МАЛО тих ХТО може/хоче інвестувати саме завдяки позиціям таких як ЛАД( який заявляв - рагуль набрав багатства...-але це з його точки ну зовсім не обговорення моїх статків) , або ви які пробуєте в Україні впровадити наприклад ШВЕДСЬКІ чи ПОЛЬСЬКІ правила ведення бізнесу.2 Так в ШВЕДІВ є проблема, коли 30% інвестують , 70% живуть скромно - тому база для росту проблематична...Таким чиномЯкщо дійде що 5% бізнесменів - це одна економічна політика Державиа 30% бізнесменів-це зовсім інша економічна полика ДержавиІ при цьому і перша і друга Держава- будуть будувати капіталізмПСБув Бендукідзе+Саакашвілі - для Грузії вийшло добреПриїхав Саакашвілі в Україну - нічого зробити не змігТак само в ПольщіБув Бальцерович+Валенса - в Польщі спрацювалоа в Україні - ні...Чи в стані Ви усвідомити що крім закону ще потрібен менталітет який може зрозуміти закон?ППСНавіщо потерли дві сторінки - не розуміюМи воюємо за право самостійно приймати рішення...і цим правом у нас на жаль користається всього 5 % бо розуміє що крім права є ще й обовязок відповідати за прийняті рішення95% - відповідати точно не хочуть, а приймати боятьсяІ москаликиті вже 30 років тому віддали СВОЄ право на прийняття рішення - пуйлу...так вони тепер білі і пухнасті особливо коли їх беруть в полон.і всі такі няшки....От тільки важко воювати не розуміючи що повинен робити сам і за що крім Батьківщини воюєш