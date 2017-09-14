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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9452945394549455

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
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Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:55

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:55

  барабашов написав:vitaliiangel
Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже

а самі з вищою математикою в голові готові уголовніками керувати? Чи хоча б лишитися з 2, 3 озброєними вночі в посадці?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:59

  detroytred написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.
Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.
Так і інші бізнесмени також.
І ці кошти направляють в розвиток виробництва. Виробництво росте...
А хто ж тоді товар-послуги купляти буде???

Коли умовно всі намагаються приростити капітал. Навіть пенс, робітник не купляє щось, а грошики в банк, в акції і т.д. -- в бізнес, в оборот, в збільшення виробництва товарів-послуг.
Щоб отримати прибуток.
Звідки ж він ДЛЯ ВСІХ візьметься?))
І куди ще більше бізнесменів, коли попиту на наявні товари-послуги й так не вистачає?
Я ж не винуватий що до вас не доходить
1 Якщо всього 5% ІНВЕСТУЮЮТь а 95% споживають... -то досягнути надлишку - неможливо.
Тому в нас МАЛО тих ХТО може/хоче інвестувати саме завдяки позиціям таких як ЛАД( який заявляв - рагуль набрав багатства...-але це з його точки ну зовсім не обговорення моїх статків) , або ви які пробуєте в Україні впровадити наприклад ШВЕДСЬКІ чи ПОЛЬСЬКІ правила ведення бізнесу.
2 Так в ШВЕДІВ є проблема, коли 30% інвестують , 70% живуть скромно - тому база для росту проблематична...

Таким чином
Якщо дійде що 5% бізнесменів - це одна економічна політика Держави
а 30% бізнесменів-це зовсім інша економічна полика Держави
І при цьому і перша і друга Держава- будуть будувати капіталізм

ПС
Був Бендукідзе+Саакашвілі - для Грузії вийшло добре
Приїхав Саакашвілі в Україну - нічого зробити не зміг
Так само в Польщі
Був Бальцерович+Валенса - в Польщі спрацювало
а в Україні - ні...

Чи в стані Ви усвідомити що крім закону ще потрібен менталітет який може зрозуміти закон?

ППС
Навіщо потерли дві сторінки - не розумію
Ми воюємо за право самостійно приймати рішення...і цим правом у нас на жаль користається всього 5 % бо розуміє що крім права є ще й обовязок відповідати за прийняті рішення
95% - відповідати точно не хочуть, а приймати бояться

І москалики
ті вже 30 років тому віддали СВОЄ право на прийняття рішення - пуйлу...так вони тепер білі і пухнасті особливо коли їх беруть в полон.і всі такі няшки....
От тільки важко воювати не розуміючи що повинен робити сам і за що крім Батьківщини воюєш
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 16 сер, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:06

  ЛАД написав:Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного».

https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
[b]Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

После 50 гормональный фон подсядет и попустит.
Эксцессы по пяни конечно будут.
Со всеми будет
Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:12

  vitaliiangel написав:ТЦК запакували депутата прямо під час сесії.

Мова йде про позафракційного депутата Віталія Гольця.

Сьогодні силовики перевірили його документи та вивели із сесійної зали.

Песикот це ти?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:12

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:"і за останніх 20 років була 4 рази ні 10 денних відпочинках в Швеції,Чорногорії,Хорватії,Греції" не таке велике досягнення.
Так він і пише це якраз як приклад що живуть скромно і грошима не розкидуються.
Нет.
Это приводится как достижение, наряду с 2 машинами, 158 м квартирой и что-то там ещё.
От що можна сказати про світогляд такої людини?
Якби я написав
10 млн заробив - 10 витратив на себе і сімю... - це одне..( що там у нас про парочку ставлеників в різних прокуратурах/ТЦК які попрацювали 2 роки , зарплата за цей час 1 млн грн а статки зросли на 30-50 млн...
А я написав
10 заробив - 7 витратив на робочі місця і покращення продуктивності праці своїх працівників , що дозволило їм отримувати вищу зарплату бо працюють з більшою продуктивністю праці.
При чому станом на сьогодні
5 робочих місць вартістю в 300 000 грн/робоче місце
10 робочих місць вартістю в 800 000 грн/робоче місце, з цих зайняті тільки 6
Тобто людина так і не зрозуміла
Я з своїх 27 років діяльності собі взяв тільки те що заробив за 9 років...а остальними 18 років моїх заробітків зараз користаються мої працівники...
Це хоч зрозуміло?

Так , після моєї смерті, моя сімя можливо забере з бізнесу ці капітали і запустить їх у СВОЄ споживання...але це ж вже все одно не забере 18 років користання працівниками
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:30

Для того щоб було наочно зрозуміло чому я так за економічне(прозоре бронювання)
За мої 10 млн які я заробляв 30 років -скільки вже на мене вилито лайна?

Зате 300 000$=12 млн грн хабарів двох воєнкомів за пару днів - нікого вже й не дивує.
І тих кого це не дивує - не можна переконати що ці випадки стались виключно тому що більшість ПРОТИ економічного бронювання, а проти вона тому що вважає бізнес це зло , якому не можна довіряти визначення тих кого можна бронювати а кого не треба...
Тому ще раз
як будете будувати і захищати капіталістичну Україну - якщо вважаєте бізнес злом, або таким що гірше від воєнкома або комісії при міністерстві визначить потрібність і вартість того чи іншого бронювання?
https://t.me/Omelyan_News/14600
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:50

budivelnik
Вы никак не поймёте - я признаю и глубоко уважаю Ваши достижения. Вполне есть, чем гордиться.
Но Ваши взгляды и ЧСВ...
Уважать социал-фашизм или, если Вам больше нравится, социал-дарвинизм, простите, не получится. Ни к чему хорошему такие взгляды, если они будут приняты обществом, не приведут.
ЛАД
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