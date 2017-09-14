RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 945294539454945594569457>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:31

  ЛАД написав:
  барабашов написав:Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. [b]Ничего особенного».

https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia

Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
[/quote]
Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил...
А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 16 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 8203
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:38

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил...
А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.

Какой у него был срок, не знаю.
Оно-то логично.
Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного» как-то чересчур.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29721
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил...
А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.

Какой у него был срок, не знаю.
Оно-то логично.
Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного» как-то чересчур.

Ну так ПТСР - оно такое. И когда _все_ вернутся с УБД - там каждый примерно первый таким будет.
Тут просто наложилось: калдырь со стажем да АУЕ...
_hunter
 
Повідомлень: 8203
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:53

  барабашов написав:vitaliiangel
Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую
математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал
скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки

Экс мент - класик
В офлайн даже на пиво бы забился :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8617
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:55

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24562
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:55

  барабашов написав:vitaliiangel
Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже

а самі з вищою математикою в голові готові уголовніками керувати? Чи хоча б лишитися з 2, 3 озброєними вночі в посадці?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 12:59

Ми воюємо за право самостійно приймати рішення...і цим правом у нас на жаль користається всього 5 % бо розуміє що крім права є ще й обовязок відповідати за прийняті рішення
95% - відповідати точно не хочуть, а приймати бояться

І москалики
ті вже 30 років тому віддали СВОЄ право на прийняття рішення - пуйлу...так вони тепер білі і пухнасті особливо коли їх беруть в полон.і всі такі няшки....
От тільки важко воювати не розуміючи що повинен робити сам і за що крім Батьківщини воюєш
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 16 сер, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27923
З нами з: 15.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:06

  ЛАД написав:Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного».

https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
[b]Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

После 50 гормональный фон подсядет и попустит.
Эксцессы по пяни конечно будут.
Со всеми будет
Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.
UA
 
Повідомлень: 8617
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2259 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:30

Для того щоб було наочно зрозуміло чому я так за економічне(прозоре бронювання)
За мої 10 млн які я заробляв 30 років -скільки вже на мене вилито лайна?

Зате 300 000$=12 млн грн хабарів двох воєнкомів за пару днів - нікого вже й не дивує.
І тих кого це не дивує - не можна переконати що ці випадки стались виключно тому що більшість ПРОТИ економічного бронювання, а проти вона тому що вважає бізнес це зло , якому не можна довіряти визначення тих кого можна бронювати а кого не треба...
Тому ще раз
як будете будувати і захищати капіталістичну Україну - якщо вважаєте бізнес злом, або таким що гірше від воєнкома або комісії при міністерстві визначить потрібність і вартість того чи іншого бронювання?
https://t.me/Omelyan_News/14600
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27923
З нами з: 15.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи

У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта.



Неустанна боротьба тцк з ухилянтами
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 945294539454945594569457>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63648
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.