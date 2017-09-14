Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. [b]Ничего особенного».
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему». Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
[/quote] Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил... А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 16 сер, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:.......... Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил... А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Какой у него был срок, не знаю. Оно-то логично. Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет.Ничего особенного» как-то чересчур.
ЛАД написав:.......... Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?
Так а раньше как оно было? - он же не пожизненное получил... А так - все логично, вроде: проступок смыл кровью.
Какой у него был срок, не знаю. Оно-то логично. Но для нормального человека «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет.Ничего особенного» как-то чересчур.
Ну так ПТСР - оно такое. И когда _все_ вернутся с УБД - там каждый примерно первый таким будет. Тут просто наложилось: калдырь со стажем да АУЕ...
барабашов написав:vitaliiangel Судя по роже этого Кишака он в молодости тоже высшую математмку и историю итальянской живописи в вузах не изучал скорее в детской колонии устройство табуреток и стульев изучал, для последующего воспроизведения их на уроках труда по 8часов в сутки
Экс мент - класик В офлайн даже на пиво бы забился
Ми воюємо за право самостійно приймати рішення...і цим правом у нас на жаль користається всього 5 % бо розуміє що крім права є ще й обовязок відповідати за прийняті рішення 95% - відповідати точно не хочуть, а приймати бояться
І москалики ті вже 30 років тому віддали СВОЄ право на прийняття рішення - пуйлу...так вони тепер білі і пухнасті особливо коли їх беруть в полон.і всі такі няшки.... От тільки важко воювати не розуміючи що повинен робити сам і за що крім Батьківщини воюєш
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 16 сер, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет.Ничего особенного».
Для того щоб було наочно зрозуміло чому я так за економічне(прозоре бронювання) За мої 10 млн які я заробляв 30 років -скільки вже на мене вилито лайна?
Зате 300 000$=12 млн грн хабарів двох воєнкомів за пару днів - нікого вже й не дивує. І тих кого це не дивує - не можна переконати що ці випадки стались виключно тому що більшість ПРОТИ економічного бронювання, а проти вона тому що вважає бізнес це зло , якому не можна довіряти визначення тих кого можна бронювати а кого не треба... Тому ще раз як будете будувати і захищати капіталістичну Україну - якщо вважаєте бізнес злом, або таким що гірше від воєнкома або комісії при міністерстві визначить потрібність і вартість того чи іншого бронювання? https://t.me/Omelyan_News/14600
Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.
За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. ㅤ