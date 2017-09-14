Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:05

UA написав:

После 50 гормональный фон подсядет и попустит.

Эксцессы по пяни конечно будут.

Со всеми будет

Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия. После 50 гормональный фон подсядет и попустит.Эксцессы по пяни конечно будут.Со всеми будетБандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.

То таки напевно гормональне.Думаю, для чоловіка нормально якщо його пянить запах крові, своєї чи чужої. Тільки впиватися не можно. )в смислі, культура це самоконтроль.Біда в іншому. В тому що багато людей в цьому плані дикарі.Більшість вбивств в мирному житті спонтанні, кухонними ножами. Після розпиття спиртних напоїв, на почві внєзапно виникшої неприязні)))От візьмем собак. Вони природньо мясоїди і їдять мясо без питань , но постав перед домашньою собакою живого зайця, даж маленького і він не буде знати з якої сторони підійти. Якщо не розглядати випадків голодовки то щоб скормити дічь треба щоб заяць був раненим. На звіра треба собак притравлювати.Зараз вийде що багато людей які раніше навіть морду близькому не щупали попали в умови до яких їх ніхто не готував... їм звичайно трудно контролювати емоції.P/s образованість і культура має включати різні сторони життя. В нас виросли покоління людей, не від світу цього. І не тільки чоловіків. Жінка яка не може приготувати живу рибу, і жде поки карасик спливе ,смішна)