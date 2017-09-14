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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94539454945594569457>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:00

  UA написав:
  ЛАД написав:Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного».

https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
[b]Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

После 50 гормональный фон подсядет и попустит.
Эксцессы по пьяни конечно будут.
Со всеми будет
Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.

"Переделать портрет" это одно.
Но Гене ничего переделывать не надо.
И я бы не рассчитывал, что "После 50 гормональный фон подсядет и попустит" - ему уже 47. До 50 всего ничего.

_hunter
Ну так ПТСР - оно такое. И когда _все_ вернутся с УБД - там каждый примерно первый таким будет.

Согласен.
Но ПТСР у нормального человека уже плохо, а с наложением "калдыря со стажем да АУЕ" (правда, не знаю, что такое калдырь :) ) уже перебор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:02

  UA написав:Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович

Резко пропала с инфо поля
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:05

Щось Штати ніяк не роздупляться з цієї розтяжки.
Силам оборони терміново ракети потрібні для знищення мостів через Сейм.
А партнери не квапляться.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:05

  UA написав:
После 50 гормональный фон подсядет и попустит.
Эксцессы по пяни конечно будут.
Со всеми будет
Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.

То таки напевно гормональне.
Думаю, для чоловіка нормально якщо його пянить запах крові, своєї чи чужої. Тільки впиватися не можно. )
в смислі, культура це самоконтроль.

Біда в іншому. В тому що багато людей в цьому плані дикарі.
Більшість вбивств в мирному житті спонтанні, кухонними ножами. Після розпиття спиртних напоїв, на почві внєзапно виникшої неприязні)))
От візьмем собак. Вони природньо мясоїди і їдять мясо без питань , но постав перед домашньою собакою живого зайця, даж маленького і він не буде знати з якої сторони підійти. Якщо не розглядати випадків голодовки то щоб скормити дічь треба щоб заяць був раненим. На звіра треба собак притравлювати.
Зараз вийде що багато людей які раніше навіть морду близькому не щупали попали в умови до яких їх ніхто не готував... їм звичайно трудно контролювати емоції.
P/s образованість і культура має включати різні сторони життя. В нас виросли покоління людей, не від світу цього. І не тільки чоловіків. Жінка яка не може приготувати живу рибу, і жде поки карасик спливе ,смішна)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:11

  ЛАД написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Интереснее другой момент:
Гена, он же «Википедия», — седовласый 47-летний мужчина, осужденный в 2021 году за убийство и вооруженное ограбление. ..... По его словам, три с половиной года в тюрьме дали ему спокойствие, которое помогло ему, когда он пересек границу с Россией. «Не то чтобы я увидел что-то ужасное. Просто русский без верхней половины. Нижняя половина есть, а верхней нет. Ничего особенного».
https://www.economist.com/europe/2024/08/15/ukraines-convicts-take-the-fight-inside-russia
Вдохновляет "Ничего особенного" и описание, за что сел: "Его выгнали, когда он пытался купить еще пива, охранник попытался выхватить у него оружие, и пистолет выстрелил. «Я пошел домой, лег спать, и когда я проснулся, меня уже ждал комитет по приему».
[b]Когда он вернётся с УБД и, вполне возможно, с наградой, как оно будет?

После 50 гормональный фон подсядет и попустит.
Эксцессы по пьяни конечно будут.
Со всеми будет
Бандерлог - культурный образованный человек, а любит переделать портрет за для удовольствия.

"Переделать портрет" это одно.
Но Гене ничего переделывать не надо.
И я бы не рассчитывал, что "После 50 гормональный фон подсядет и попустит" - ему уже 47. До 50 всего ничего.

_hunter
Ну так ПТСР - оно такое. И когда _все_ вернутся с УБД - там каждый примерно первый таким будет.

Согласен.
Но ПТСР у нормального человека уже плохо, а с наложением "калдыря со стажем да АУЕ" (правда, не знаю, что такое калдырь :) ) уже перебор.

да нечему там накладываться - говоря плохими аналогиями это что-то типа "разбил одну поллитру или две" или "упал с 10го этажа или с 15го".
Поэтому "сиделец" - всегда считалось стигмой, хотя с точки зрения закона все вопросы, казалось бы, сняты - человек перевоспитан.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:13

Бінго))

The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.
https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/

От було б алаверди....
Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним.
(Як За про Червинського по канатовому))
___________________ ____________
Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський:
"Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."

Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять)))
_______________________________
Треш. Серйозне ж видання.
Матриця.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:15

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Мінфін назвав суму зовнішнього фінансування з лютого 2022 року: на що спрямовується міжнародна підтримка

Як ставитеся до проєктів Світового банку? На вашу думку, фінансування в такому об'ємі є достатнім?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:20

  Бетон написав:
  UA написав:Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович

Резко пропала с инфо поля


В Курській області розпочалася путінська операція "Помста".

Так, через кілька днів після того, як президент РФ Володимир Путін обіцяв дати "гідну відповідь" на "терористичний" напад України на Курську область, російські військкори почали поширювати кадри та відео знищеної української техніки та загиблих бійців ЗСУ.

"Україна використовує у Курській області 200-300 військових машин та кілька тисяч солдатів. Ми бачимо, що Росія близько 30-40 машин, ймовірно, до 10% з них зуміла вивести з ладу"
російські військкори публікують відео, де близько зняті обличчя та рани загиблих українських захисників, а також є кадри, як з полеглих зривають блакитно-жовті шеврони та забирають військові посвідчення, а також є відео, де навмисно складені на купу тіла.

Юліан Рьопке вважає цю жорстокість демонстративною. Жертвами гніву та ненависті росіян, на його думку, стають і полонені. На їхні голови надягають чорні мішки, у ряді випадків звучать образи та знущання.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/663 ... o-jiji-sut

Уряд сформує перелік військовозобовʼязаних українців
На облік, як зазначив народний обранець, хочуть автоматично узяти усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, які нині перебувають за межами України.

а ось і резерви :oops: :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:25

  Бетон написав:
  UA написав:Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович

Резко пропала с инфо поля

https://www.unian.net/

и посчитай, сколько раз упоминается Курская область
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:28

  jump написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Курская эйфория уже прошла?
А в резерве только насильно мобилизованные...
Ощущение что примерно с февраля 2024 управление войной ведет лично Андрей Викторович

Резко пропала с инфо поля


В Курській області розпочалася путінська операція "Помста".

Так, через кілька днів після того, як президент РФ Володимир Путін обіцяв дати "гідну відповідь" на "терористичний" напад України на Курську область, російські військкори почали поширювати кадри та відео знищеної української техніки та загиблих бійців ЗСУ.

Це коли дві одиниці знищеної техніки фоткають з 20 ракурсів ?
pesikot
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