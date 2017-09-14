detroytred написав:The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України. https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/
От було б алаверди.... Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним. (Як За про Червинського по канатовому)) ___________________ ____________ Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський: "Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."
Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять))) _______________________________ Треш. Серйозне ж видання. Матриця.
Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом. Вы вообще научитесь когда-то мыслить? Залужный это не спец.операции за рубежом. Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. Но, блин... Это прям атака на Залужного. Очень неприкрытая и тупая. А вы полезный идиот. И просто идиот. Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"...
Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...
detroytred написав:The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України. https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/
От було б алаверди.... Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним. (Як За про Червинського по канатовому)) ___________________ ____________ Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський: "Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."
Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять))) _______________________________ Треш. Серйозне ж видання. Матриця.
яка матриця, рептилоіди в оральному кабінеті задумали, потім отримали звінок Шойгу: "пацани, ми в тємі", пішла команда по інтернету Маска: "Лєра, атмєна", а в Лєри із водолазом у скафандрі із шапочкою з фольги 5Жі связь пропала, все просто без матриці, давно відома у зв"язківців "проблема останньої милі"
Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...
Потому он прописан в Полтаве. С логикой всё нормально?))
От заката до рассвета, тарантино: Куда вы едете? В Мексику. А что там в Мексике? - мексиканцы
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 16 сер, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...
Потому он прописан в Полтаве. С логикой всё нормально?))
От заката до рассвета, тарантино: Куда вы едете? В Мексику. А что там в Мексике? - мексиканцы
Регистрация меняется онлайн за 1 день. ТЦК уже не привязаны к месту прописки. Ладно, так веселее, согласна, живая очередь - это всегда общение и разносторонние чувства минимум на пол дня потерянного времени.