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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9454945594569457>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:36

  detroytred написав:The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.
https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/

От було б алаверди....
Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним.
(Як За про Червинського по канатовому))
___________________ ____________
Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський:
"Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."

Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять)))
_______________________________
Треш. Серйозне ж видання.
Матриця.

Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом. Вы вообще научитесь когда-то мыслить? Залужный это не спец.операции за рубежом. Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. Но, блин...
Это прям атака на Залужного. Очень неприкрытая и тупая. А вы полезный идиот. И просто идиот.
Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:46

О. Дивіться -- Україна звільнила синього прибульця біля свого кордону:
Зображення
:D

Але таки сумно, що чекала аж 2.5роки...

І там, на кордонах, сиділа купа наших військ і страждала від неробства... Та і досі більшість страждає.

До речі, цікаво, що за 29міс+ нашу частину (цивільні мобілізовані) ні разу не ставили на білорус.кордон. Чи на тихий моск. кордон. Не кажучи вже про закарпат котел...
Лише донбаси, харківщини.

Хто ж стоїть по всіх тих нескінченних кордонах і чому вони аж такі незамінні як і “економ.фронтовики” в елоїзованих тилах?

Зображення
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:52

  Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд

https://youtu.be/sm_JjMBJRkE?feature=shared
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:55

  Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд

А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 14:58

  detroytred написав:The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.
https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/

От було б алаверди....
Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним.
(Як За про Червинського по канатовому))
___________________ ____________
Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський:
"Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."

Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять)))
_______________________________
Треш. Серйозне ж видання.
Матриця.

яка матриця, рептилоіди в оральному кабінеті задумали, потім отримали звінок Шойгу: "пацани, ми в тємі", пішла команда по інтернету Маска: "Лєра, атмєна", а в Лєри із водолазом у скафандрі із шапочкою з фольги 5Жі связь пропала, все просто без матриці, давно відома у зв"язківців "проблема останньої милі"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:00

  stm написав:
  Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд

А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...

Потому он прописан в Полтаве.
С логикой всё нормально?))

От заката до рассвета, тарантино:
Куда вы едете?
В Мексику.
А что там в Мексике?
- мексиканцы
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 16 сер, 2024 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:08

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:11

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд

А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...

Потому он прописан в Полтаве.
С логикой всё нормально?))

От заката до рассвета, тарантино:
Куда вы едете?
В Мексику.
А что там в Мексике?
- мексиканцы

Регистрация меняется онлайн за 1 день. ТЦК уже не привязаны к месту прописки. Ладно, так веселее, согласна, живая очередь - это всегда общение и разносторонние чувства минимум на пол дня потерянного времени.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:16

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