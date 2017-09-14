RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9454945594569457

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 58
Від 3 до 6 місяців
16%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
16%
9
Від 1,5 до 2 років
9%
5
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:17

  jump написав:Уряд сформує перелік військовозобовʼязаних українців
На облік, як зазначив народний обранець, хочуть автоматично узяти усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, які нині перебувають за межами України.

а ось і резерви :oops: :shock:

прям як облік ВРХ у колгоспі, ще бірку з куаркодом у вухо і стігму на чоло
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36033
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:30

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд

А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...

Потому он прописан в Полтаве.
С логикой всё нормально?))

От заката до рассвета, тарантино:
Куда вы едете?
В Мексику.
А что там в Мексике?
- мексиканцы
Регистрация меняется онлайн за 1 день. ТЦК уже не привязаны к месту прописки. Ладно, так веселее, согласна, живая очередь - это всегда общение и разносторонние чувства минимум на пол дня потерянного времени.

Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:33

  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что.
Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм. Регистрация в Украине наконец как в ЕС не равно владению и не требует ездить хз куда, но при желании ездить, стоять в очередях никто не припятствует.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 16 сер, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что.
Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм.
Також не можна зареєструватися, якщо є обтяження на нерухомості, наприклад, іпотека.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35123
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8011 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:38

  stm написав:
  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё.

Теперь это еще раз 80ти летней бабульке повторите :D
_hunter
 
Повідомлень: 8203
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:42

  _hunter написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё.

Теперь это еще раз 80ти летней бабульке повторите :D

Вы разберитесь с визой в загране. Тоже несмотря на возрасте - проблема
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5012
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9454945594569457
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63648
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.