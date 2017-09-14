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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:17
jump написав:
Уряд сформує перелік військовозобовʼязаних українцівНа облік, як зазначив народний обранець, хочуть автоматично узяти усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, які нині перебувають за межами України.
а ось і резерви
прям як облік ВРХ у колгоспі, ще бірку з куаркодом у вухо і стігму на чоло
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:30
stm написав: Бетон написав: Бетон написав:
Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...
Потому он прописан в Полтаве.
С логикой всё нормально?))
От заката до рассвета, тарантино:
Куда вы едете?
В Мексику.
А что там в Мексике?
- мексиканцы
Регистрация меняется онлайн за 1 день. ТЦК уже не привязаны к месту прописки. Ладно, так веселее, согласна, живая очередь - это всегда общение и разносторонние чувства минимум на пол дня потерянного времени.
Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали
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Бетон
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:33
Бетон написав:
Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали
Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что.
Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм. Регистрация в Украине наконец как в ЕС не равно владению и не требует ездить хз куда, но при желании ездить, стоять в очередях никто не припятствует.
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 16 сер, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:35
stm написав: Бетон написав:
Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали
Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что.
Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм.
Також не можна зареєструватися, якщо є обтяження на нерухомості, наприклад, іпотека.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:11
Бетон написав:
Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.
За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта.
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Неустанна боротьба тцк з ухилянтами
Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека
. Это вообще что ? Где вообще смертная казнь таких уебанов , наделенных властными полномочиями во время войны или хотя бы отправка в качестве "пехоты" на абсолютный ноль. Даже у меня, у человека которого никогда ранее не было мыслей уезда за кордон, все сильнее и сильнее проявляется это желание любыми путями, даже когда/если наступит победа над парашей, поскольку победы над всеми прочими пороками в стране не будет, на моей жизни так точно.
Идти воевовать вместо этих гнид не понятно за что, выполнять какой-то сферический долг в вакууме - да ну нах, из принципа уже, даже за деньги, сколько бы тут некоторые и вполне определенные нравоучители не агитировали..
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