Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:11

Бетон написав: Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи



У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.



Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.



За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта.

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Неустанна боротьба тцк з ухилянтами Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справиУ результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становилаНеустанна боротьба тцк з ухилянтами

Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека. Это вообще что ? Где вообще смертная казнь таких уебанов , наделенных властными полномочиями во время войны или хотя бы отправка в качестве "пехоты" на абсолютный ноль. Даже у меня, у человека которого никогда ранее не было мыслей уезда за кордон, все сильнее и сильнее проявляется это желание любыми путями, даже когда/если наступит победа над парашей, поскольку победы над всеми прочими пороками в стране не будет, на моей жизни так точно.Идти воевовать вместо этих гнид не понятно за что, выполнять какой-то сферический долг в вакууме - да ну нах, из принципа уже, даже за деньги, сколько бы тут некоторые и вполне определенные нравоучители не агитировали..