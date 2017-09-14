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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9455945694579458>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 59
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
13
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:30

  stm написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))

С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд

А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...

Потому он прописан в Полтаве.
С логикой всё нормально?))

От заката до рассвета, тарантино:
Куда вы едете?
В Мексику.
А что там в Мексике?
- мексиканцы
Регистрация меняется онлайн за 1 день. ТЦК уже не привязаны к месту прописки. Ладно, так веселее, согласна, живая очередь - это всегда общение и разносторонние чувства минимум на пол дня потерянного времени.

Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:33

  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что.
Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм. Регистрация в Украине наконец как в ЕС не равно владению и не требует ездить хз куда, но при желании ездить, стоять в очередях никто не припятствует.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 16 сер, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что.
Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм.
Також не можна зареєструватися, якщо є обтяження на нерухомості, наприклад, іпотека.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:11

  Бетон написав:Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи

У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта.



Неустанна боротьба тцк з ухилянтами


Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека :!: . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь таких уебанов , наделенных властными полномочиями во время войны или хотя бы отправка в качестве "пехоты" на абсолютный ноль. Даже у меня, у человека которого никогда ранее не было мыслей уезда за кордон, все сильнее и сильнее проявляется это желание любыми путями, даже когда/если наступит победа над парашей, поскольку победы над всеми прочими пороками в стране не будет, на моей жизни так точно. :shock: :evil: Идти воевовать вместо этих гнид не понятно за что, выполнять какой-то сферический долг в вакууме - да ну нах, из принципа уже, даже за деньги, сколько бы тут некоторые и вполне определенные нравоучители не агитировали..
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:35

  flyman написав:
  jump написав:Уряд сформує перелік військовозобовʼязаних українців
На облік, як зазначив народний обранець, хочуть автоматично узяти усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, які нині перебувають за межами України.

а ось і резерви :oops: :shock:

прям як облік ВРХ у колгоспі, ще бірку з куаркодом у вухо і стігму на чоло



Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року, у разі зниження порогу до 16 років - війна зможе тривати до 2044 року" – Буданов

після таких заяв зелебобіків, народ почав вивозити і 16-річних :oops:


Пасуть задніх: в Івано-Франківську посилили мобілізацію через погані показники :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:43

  stm написав:
  detroytred написав:The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.
https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/

От було б алаверди....
Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним.
(Як За про Червинського по канатовому))
___________________ ____________
Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський:
"Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."

Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять)))
_______________________________
Треш. Серйозне ж видання.
Матриця.

Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом. Вы вообще научитесь когда-то мыслить? Залужный это не спец.операции за рубежом. Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. Но, блин...
Это прям атака на Залужного. Очень неприкрытая и тупая. А вы полезный идиот. И просто идиот.
Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"...

Не підмінюйте предмета.
Спробуйте разів з десять перечитати думку і зрозуміти текст.

Потім, якщо не зрозумієте, прочитайте оце далі в дужках - (да і їжаку зрозуміло, що українці не проводили дану операцію. Тому "треш" -- відносилося в мене саме до начебто ж серйозного видання Уолстрітджорнал).

А якщо ще далі, то це не стільки атака на українців (не настільки ми потрібні в такому, як атакувати), а намагання перевести стрілки. На українців.

Якщо і після цього не допетрите предмет думки, про який була мова, то в лоба -- не про саму операцію, а про можливе алаверди, карму Залужному. Майже один в один може бути ситуація з Червинським. Тільки в ролі Ч. може бути Залужний.
Цру сказало, як Баканов, що проти. А Зе буде мовчати))
________________________________

Стопе, дамочко.
А ну-ка подробиці в студію, як "Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. " --- чекаю подробиць вашої чергової брехні зі стелі.
Це яке вже за рахунком буде?

Тільки не генеруєте нове і не зливайтеся.
Знов будуєте суто на вигадках, перекрученнях та брехні.

З.и. один абзаци рахував, другий граматичні помилки знайшов, а ви про сусіда (до речі вже й не пам'ятаю про що саме була мова. Але це й неважливо) -- велика справа.
Після своєї брехні, зливів, дурних вигадок тощо.
Комедія...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 сер, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:55

  stm написав:Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом.

Говорять(США) що достатньо 50-60кг вибухівки щоб просто пробити отвір в газопроводі, а потім його розірве(на десятки метрів) під внутрішнім тиском в 100ат.
Наскільки це правда, не знаю. Нажаль не чув жодного професійного підтвердження/спростування цієї версії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:05

  andrijk777 написав:
  stm написав:Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом.

Говорять(США) що достатньо 50-60кг вибухівки щоб просто пробити отвір в газопроводі, а потім його розірве(на десятки метрів) під внутрішнім тиском в 100ат.
Наскільки це правда, не знаю. Нажаль не чув жодного професійного підтвердження/спростування цієї версії.

а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:08

  Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал))
И в предыдущие годы без тцк не прописывали

Саме так. До війни цнап вимагав через тцк. В ТЦК вимагали документи на квартиру від власника і його заяву.
На вимогу підстав тцк злились. Але підійшов їх старий дід, який там зуби з'їв і да -- на стелажі знайшов папку з постановами і да - про представлення доків на квартиру, в яку збираєшся прописатися.
(Подробиць вже не пам'ятаю. Ситуація перегралася. І далі справа з перепропискою відпала). Але оригінали! доків на квартиру і заяву від власника вимагали точно.

Мабуть в кожному місці по-різному))
Десь одні вимоги, десь інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:14

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом.

Говорять(США) що достатньо 50-60кг вибухівки щоб просто пробити отвір в газопроводі, а потім його розірве(на десятки метрів) під внутрішнім тиском в 100ат.
Наскільки це правда, не знаю. Нажаль не чув жодного професійного підтвердження/спростування цієї версії.

а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші

Дик, це класика підміни предметів)))
А-ля як тут постійно відбувається.

Паритися про саме підрив не будуть. Увесь акцент, предмет -- якщо плавала, то буде досить))

З.и. згадайте отих з справою по Шеремету....
Карма.
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