Додано: П'ят 16 сер, 2024 17:43

stm написав: detroytred написав: The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.

https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/



От було б алаверди....

Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним.

(Як За про Червинського по канатовому))

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Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський:

"Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."



Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять)))

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Треш. Серйозне ж видання.

Матриця. The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України.От було б алаверди....Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним.(Як За про Червинського по канатовому))___________________ ____________Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський:"Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять)))_______________________________Треш. Серйозне ж видання.Матриця.

Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом. Вы вообще научитесь когда-то мыслить? Залужный это не спец.операции за рубежом. Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. Но, блин...

Это прям атака на Залужного. Очень неприкрытая и тупая. А вы полезный идиот. И просто идиот.

Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"... Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом. Вы вообще научитесь когда-то мыслить? Залужный это не спец.операции за рубежом. Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. Но, блин...Это прям атака на Залужного. Очень неприкрытая и тупая. А вы полезный идиот. И просто идиот.Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"...

Не підмінюйте предмета.Спробуйте разів з десять перечитати думку і зрозуміти текст.Потім, якщо не зрозумієте, прочитайте оце далі в дужках - (да і їжаку зрозуміло, що українці не проводили дану операцію. Тому "треш" -- відносилося в мене саме до начебто ж серйозного видання Уолстрітджорнал).А якщо ще далі, то це не стільки атака на українців (не настільки ми потрібні в такому, як атакувати), а намагання перевести стрілки. На українців.Якщо і після цього не допетрите предмет думки, про який була мова, то в лоба -- не про саму операцію, а про можливе алаверди, карму Залужному. Майже один в один може бути ситуація з Червинським. Тільки в ролі Ч. може бути Залужний.Цру сказало, як Баканов, що проти. А Зе буде мовчати))________________________________Стопе, дамочко.А ну-ка подробиці в студію, як "Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. " --- чекаю подробиць вашої чергової брехні зі стелі.Це яке вже за рахунком буде?Тільки не генеруєте нове і не зливайтеся.Знов будуєте суто на вигадках, перекрученнях та брехні.З.и. один абзаци рахував, другий граматичні помилки знайшов, а ви про сусіда (до речі вже й не пам'ятаю про що саме була мова. Але це й неважливо) -- велика справа.Після своєї брехні, зливів, дурних вигадок тощо.Комедія...