Бетон написав:Знакомый поехал отсрочку в полтаву оформлять. Ну ясно, да? Неделю простоял там, ничего не решил. Но сколько интересного увидел. Тётя в окошке, которая просто документы принимает, на обед отъезжала на порше панамера, матовой))
С утра не тцк едет к полиции на рейды, а менты сами приезжают, на проходной ждут хозяев и на рейд
А нафига в Полтаву? Или по записи к тёте на панамере? Тогда понятно...
Потому он прописан в Полтаве. С логикой всё нормально?))
От заката до рассвета, тарантино: Куда вы едете? В Мексику. А что там в Мексике? - мексиканцы Регистрация меняется онлайн за 1 день. ТЦК уже не привязаны к месту прописки. Ладно, так веселее, согласна, живая очередь - это всегда общение и разносторонние чувства минимум на пол дня потерянного времени.
Для прописки нужно иметь квартиру я слышал)) И в предыдущие годы без тцк не прописывали
Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал)) И в предыдущие годы без тцк не прописывали
Для прописки достаточно что бы владелец недвижимости в Дие подписал ЕЦП разрешение. Всё. Прописка не есть владением, если что. Николаев как прифонтовой, не регистрирует, признаю. Пробовали. Всё норм. Регистрация в Украине наконец как в ЕС не равно владению и не требует ездить хз куда, но при желании ездить, стоять в очередях никто не припятствует.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 16 сер, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.
За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. ㅤ
Неустанна боротьба тцк з ухилянтами
Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь таких уебанов , наделенных властными полномочиями во время войны или хотя бы отправка в качестве "пехоты" на абсолютный ноль. Даже у меня, у человека которого никогда ранее не было мыслей уезда за кордон, все сильнее и сильнее проявляется это желание любыми путями, даже когда/если наступит победа над парашей, поскольку победы над всеми прочими пороками в стране не будет, на моей жизни так точно. Идти воевовать вместо этих гнид не понятно за что, выполнять какой-то сферический долг в вакууме - да ну нах, из принципа уже, даже за деньги, сколько бы тут некоторые и вполне определенные нравоучители не агитировали..
jump написав:Уряд сформує перелік військовозобовʼязаних українців На облік, як зазначив народний обранець, хочуть автоматично узяти усіх чоловіків віком від 16 до 60 років, які нині перебувають за межами України.
а ось і резерви
прям як облік ВРХ у колгоспі, ще бірку з куаркодом у вухо і стігму на чоло
Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року, у разі зниження порогу до 16 років - війна зможе тривати до 2044 року" – Буданов
після таких заяв зелебобіків, народ почав вивозити і 16-річних
Пасуть задніх: в Івано-Франківську посилили мобілізацію через погані показники
detroytred написав:The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, де українські посадовці стверджують: операцію з підриву "Північних потоків" продумали в Україні у 2022-му. Нею керував тодішній головком ЗСУ Залужний, а згоду на проведення дав президент Зеленський. Та коли розвідка США дізналася й попросила Зеленського зупинити підготовку, Залужний вже не зміг зупинити диверсію. Сам генерал заперечує будь-яку причетність до вибухів, як і Офіс президента України. https://suspilne.media/813911-wsj-pidri ... -zupiniti/
От було б алаверди.... Якщо б За причепили самодіяльність операції, а Зе мовчав би про погодження з ним. (Як За про Червинського по канатовому)) ___________________ ____________ Хоча ця вся історія від Уоллстрітджорнал трохи на комедію схожа, бо і тут Червинський: "Операція з підриву нібито коштувала близько 300 тисяч доларів. За даними The Wall Street Journal, одним з керівників операції нібито був розвідник Роман Червінський."
Ще і цю операцію на його самодіяльність повісять))) _______________________________ Треш. Серйозне ж видання. Матриця.
Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом. Вы вообще научитесь когда-то мыслить? Залужный это не спец.операции за рубежом. Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. Но, блин... Это прям атака на Залужного. Очень неприкрытая и тупая. А вы полезный идиот. И просто идиот. Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"...
Не підмінюйте предмета. Спробуйте разів з десять перечитати думку і зрозуміти текст.
Потім, якщо не зрозумієте, прочитайте оце далі в дужках - (да і їжаку зрозуміло, що українці не проводили дану операцію. Тому "треш" -- відносилося в мене саме до начебто ж серйозного видання Уолстрітджорнал).
А якщо ще далі, то це не стільки атака на українців (не настільки ми потрібні в такому, як атакувати), а намагання перевести стрілки. На українців.
Якщо і після цього не допетрите предмет думки, про який була мова, то в лоба -- не про саму операцію, а про можливе алаверди, карму Залужному. Майже один в один може бути ситуація з Червинським. Тільки в ролі Ч. може бути Залужний. Цру сказало, як Баканов, що проти. А Зе буде мовчати)) ________________________________
Стопе, дамочко. А ну-ка подробиці в студію, як "Я понимаю что весь ваш доступ был переложи папку в новое место. " --- чекаю подробиць вашої чергової брехні зі стелі. Це яке вже за рахунком буде?
Тільки не генеруєте нове і не зливайтеся. Знов будуєте суто на вигадках, перекрученнях та брехні.
З.и. один абзаци рахував, другий граматичні помилки знайшов, а ви про сусіда (до речі вже й не пам'ятаю про що саме була мова. Але це й неважливо) -- велика справа. Після своєї брехні, зливів, дурних вигадок тощо. Комедія...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 сер, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом.
Говорять(США) що достатньо 50-60кг вибухівки щоб просто пробити отвір в газопроводі, а потім його розірве(на десятки метрів) під внутрішнім тиском в 100ат. Наскільки це правда, не знаю. Нажаль не чув жодного професійного підтвердження/спростування цієї версії.
stm написав:Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом.
Говорять(США) що достатньо 50-60кг вибухівки щоб просто пробити отвір в газопроводі, а потім його розірве(на десятки метрів) під внутрішнім тиском в 100ат. Наскільки це правда, не знаю. Нажаль не чув жодного професійного підтвердження/спростування цієї версії.
а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші
Бетон написав:Для прописки нужно иметь квартиру я слышал)) И в предыдущие годы без тцк не прописывали
Саме так. До війни цнап вимагав через тцк. В ТЦК вимагали документи на квартиру від власника і його заяву. На вимогу підстав тцк злились. Але підійшов їх старий дід, який там зуби з'їв і да -- на стелажі знайшов папку з постановами і да - про представлення доків на квартиру, в яку збираєшся прописатися. (Подробиць вже не пам'ятаю. Ситуація перегралася. І далі справа з перепропискою відпала). Але оригінали! доків на квартиру і заяву від власника вимагали точно.
Мабуть в кожному місці по-різному)) Десь одні вимоги, десь інші.
stm написав:Детройт, 500кг взрывчатки на паруснике с укр.флагом.
Говорять(США) що достатньо 50-60кг вибухівки щоб просто пробити отвір в газопроводі, а потім його розірве(на десятки метрів) під внутрішнім тиском в 100ат. Наскільки це правда, не знаю. Нажаль не чув жодного професійного підтвердження/спростування цієї версії.
а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші
Дик, це класика підміни предметів))) А-ля як тут постійно відбувається.
Паритися про саме підрив не будуть. Увесь акцент, предмет -- якщо плавала, то буде досить))
З.и. згадайте отих з справою по Шеремету.... Карма.