"Курская область. Глушково. Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ. Также противник наносит удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Противник перешёл к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм", - пишет Алехин.
a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...
Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник? Неужели при более доступной цене отмазывания вреда от их действий было бы меньше? Мне тоже иногда хочется свалить, когда вижу, что после нескольких десятилетий жизни в подобии рынка, люди глевным преступлением считают богатство, а не суть деяний.
flyman написав:а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші
Не верьте тем, кто не знает, что яхты не плавают, а ходят Плавают только в проруби.
stm написав:А вы полезный идиот. И просто идиот. Давайте с Кейнсом и опытом научимся хотя бы тролить вашего соседа? Ну хоть чуток, ну хоть сказать "впервые вижу человека так желающего не продать в будущем свою хату или потерять в её стоимости"...
Впустив))
Ваша оцінка, а також пропозиція (круглої дурепи, зливщиці та побрехушки) мені навіщо? З якою метою ви лізите з оцим до мене?
a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...
Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник? Неужели при более доступной цене отмазывания вреда от их действий было бы меньше? Мне тоже иногда хочется свалить, когда вижу, что после нескольких десятилетий жизни в подобии рынка, люди глевным преступлением считают богатство, а не суть деяний.
flyman написав:а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші
Не верьте тем, кто не знает, что яхты не плавают, а ходят Плавают только в проруби.
як каже стм, на приматку клюнув, і це не просто так, або свідок або соучастнік , признавайтесь, ви там якорь кидали, чи щтурвал тримали, чи багором дельфінів відганяли?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 сер, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...
Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник?
Ха-ха. Також це запримітив що a77 возмутив не факт взятки, а що забагато деруть. Думаю просто хотів сам забашляти, але цінник зашкалює.
Взагалі в такого роду бізнесі є просте правило "вищі ризики - вища ціна". Логічно припустити що ризики сильно зросли, раз так сильно зросла ціна. А якщо зросли ризики - значить боряться з цим явищем. - як вам така мисль?
a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...
Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник?
Ха-ха. Також це запримітив що a77 возмутив не факт взятки, а що забагато деруть. Думаю просто хотів сам забашляти, але цінник зашкалює.
Взагалі в такого роду бізнесі є просте правило "вищі ризики - вища ціна". Логічно припустити що ризики сильно зросли, раз так сильно зросла ціна. А якщо зросли ризики - значить боряться з цим явищем. - як вам така мисль?
відповім як детройд, що прочитав Кейнса, чи кого там: попит перевищує пропозицію, матриця і карма, 2 в 1, а взагалі-то іпсо, 37к хіба гривень, звідки в пересіченого стільки нікомунепотрібних?
flyman написав:відповім як детройд, що прочитав Кейнса, чи кого там: попит перевищує пропозицію, матриця і карма, 2 в 1, а взагалі-то іпсо, 37к хіба гривень, звідки в пересіченого стільки нікомунепотрібних?
Саме так. Є можливість в непересічного чиновника зробити "послугу" лише декільком одиницям, інакше спалиться (помітять). Звісно він виставить пропозицію по чималій ціні таким же непересічним... Для яких це не такі вже й великі гроші... І які на загальний ринок, де дешевше, але "неякісніше", де отоварюються пересічні, не підуть.
Хоча 37 т. -- щось занадто. Скоріше шось наплутали. Але сам принцип саме отакий.
Образно: Як приклад, лікуєшся у професора, то пляшку горілки йому не віддячуєш, навіть за простий укол. Який зробе медсестра за червонець. Коньяк, як мінімум. _________________ Вже дві новини на варті1 було про сплату за перетин кордону -- коло 20т. Хто покупці? Явно не пересічні, які юзають тариф 3-8 тис. (про яких повно повідомлень).