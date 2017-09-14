Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:05

andrijk777 написав: Сибарит написав: a77 написав: Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь... Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...

Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник?

Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник?

Ха-ха. Також це запримітив що a77 возмутив не факт взятки, а що забагато деруть. Думаю просто хотів сам забашляти, але цінник зашкалює.



Взагалі в такого роду бізнесі є просте правило "вищі ризики - вища ціна". Логічно припустити що ризики сильно зросли, раз так сильно зросла ціна. А якщо зросли ризики - значить боряться з цим явищем. - як вам така мисль? Ха-ха. Також це запримітив щовозмутив не факт взятки, а що забагато деруть. Думаю просто хотів сам забашляти, але цінник зашкалює.Взагалі в такого роду бізнесі є просте правило "вищі ризики - вища ціна". Логічно припустити що ризики сильно зросли, раз так сильно зросла ціна.- як вам така мисль?

Докладываю, меня возмущает сам факт беспросветно гнилой коррупционой системы, которая как была до войны, как есть во время войны, так и будет после войны. Багатство и успех, блять.То что отлавливают кого-то, так это верхушка айсберга ,пару процентов, кто совсем с катушек слетел, как эти ,или оказался не в том месте, а большинство таких гнид остается безнаказны. Это походу неискоренимо - получить должность и "зарабатывать", "зарабатывать" и "зарабатывать" стахановскими темпами аж гай шумить. И поэтому в такой стране нет желания жить.И еще никому я ничего не башлял и не собираюсь, а тем более не беру - имею глубочайшее презрение к коррупционерам на уровне подсознания. И потом еще от меня что-то это государство хочет, вспомнило, никогда не вспоминало, тут вдруг я должен пополнить мобилизационный резерв и воевать .лять, ага, кукуй, аж до 2033 или 2044 года с сегодняшнего дня. Жаль, что это всё приходится разжевывать по буквам.