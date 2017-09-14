jump написав:Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року, у разі зниження порогу до 16 років - війна зможе тривати до 2044 року" – Буданов
А если к ним добавить 60+ то можно дождаться звёздные войны))
В оригіналі інтерв'ю це ворожі підрахунки:
Російська Федерація проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. Якщо знизимо поріг до 16 років (такий варіант РФ також розглядала), тоді до 2044-го, розповів голова ГУР. https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 2024-22875
Хоча як 2 р.н. мають додати можливості воювати 9 років загадка.
a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...
Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник?
Ха-ха. Також це запримітив що a77 возмутив не факт взятки, а що забагато деруть. Думаю просто хотів сам забашляти, але цінник зашкалює.
Взагалі в такого роду бізнесі є просте правило "вищі ризики - вища ціна". Логічно припустити що ризики сильно зросли, раз так сильно зросла ціна. А якщо зросли ризики - значить боряться з цим явищем. - як вам така мисль?
Докладываю, меня возмущает сам факт беспросветно гнилой коррупционой системы, которая как была до войны, как есть во время войны, так и будет после войны. Багатство и успех, блять. То что отлавливают кого-то, так это верхушка айсберга ,пару процентов, кто совсем с катушек слетел, как эти ,или оказался не в том месте, а большинство таких гнид остается безнаказны. Это походу неискоренимо - получить должность и "зарабатывать", "зарабатывать" и "зарабатывать" стахановскими темпами аж гай шумить. И поэтому в такой стране нет желания жить. И еще никому я ничего не башлял и не собираюсь, а тем более не беру - имею глубочайшее презрение к коррупционерам на уровне подсознания. И потом еще от меня что-то это государство хочет, вспомнило, никогда не вспоминало, тут вдруг я должен пополнить мобилизационный резерв и воевать . лять, ага, кукуй, аж до 2033 или 2044 года с сегодняшнего дня. Жаль, что это всё приходится разжевывать по буквам.