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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 945794589459946094619462>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:59

в любой ситуации сохраняйте спокойствие

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:00

  Игорь Алексеевич написав:
  jump написав:Якщо Україна мобілізує всіх від 18 років, то зможе воювати до 2033 року, у разі зниження порогу до 16 років - війна зможе тривати до 2044 року" – Буданов
А если к ним добавить 60+ то можно дождаться звёздные войны))

В оригіналі інтерв'ю це ворожі підрахунки:
Російська Федерація проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. Якщо знизимо поріг до 16 років (такий варіант РФ також розглядала), тоді до 2044-го, розповів голова ГУР. https://forbes.ua/news/yakshcho-ukraina ... 2024-22875

Хоча як 2 р.н. мають додати можливості воювати 9 років загадка.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:01

  vitaliiangel написав:
700 російських військових опинилися в оточені у Глушково на Курщині

Все через підірваний ЗСУ міст



  UA написав:Курская эйфория уже прошла?

UA, ну шо, эйфория прошла ? чи ні ?

Чи ЗСУ роблять свою справу

Навіть Віталька це побачив )
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 16 сер, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:03

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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:05

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:
  a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...

Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник?

Ха-ха. Також це запримітив що a77 возмутив не факт взятки, а що забагато деруть. Думаю просто хотів сам забашляти, але цінник зашкалює.

Взагалі в такого роду бізнесі є просте правило "вищі ризики - вища ціна". Логічно припустити що ризики сильно зросли, раз так сильно зросла ціна. А якщо зросли ризики - значить боряться з цим явищем. - як вам така мисль?


Докладываю, меня возмущает сам факт беспросветно гнилой коррупционой системы, которая как была до войны, как есть во время войны, так и будет после войны. Багатство и успех, блять. :shock: То что отлавливают кого-то, так это верхушка айсберга ,пару процентов, кто совсем с катушек слетел, как эти ,или оказался не в том месте, а большинство таких гнид остается безнаказны. Это походу неискоренимо - получить должность и "зарабатывать", "зарабатывать" и "зарабатывать" стахановскими темпами аж гай шумить. И поэтому в такой стране нет желания жить.
И еще никому я ничего не башлял и не собираюсь, а тем более не беру - имею глубочайшее презрение к коррупционерам на уровне подсознания. И потом еще от меня что-то это государство хочет, вспомнило, никогда не вспоминало, тут вдруг я должен пополнить мобилизационный резерв и воевать . :twisted: лять, ага, кукуй, аж до 2033 или 2044 года с сегодняшнего дня. Жаль, что это всё приходится разжевывать по буквам.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:у разі зниження порогу до 16 років - війна зможе тривати до 2044 року" – Буданов

напомните ссылку на первоисточник?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:47

Коли носиш все підряд не читаючи і не перевіряючи

vitaliiangel

700 російських військових опинилися в оточені у Глушково на Курщині

Все через підірваний ЗСУ міст


Ніхто поки що ніде не опинився.
Це таке ж «оточення» , як під Херсоном у кацапів.
Логістика порушена, ситуація для них суттєво погіршилась, але ні про яке оточення там і близько не йдеться.

Там в Румунію рвонули, перед цим роззброївши прикордонників.
Бетон, «красавчики»? Радий за них, чи захоплюєшся?
Так що, може прикордонникам все-таки інколи можна пристрелювати бігунців?
Виявляється вони можуть і нападати? Може тому інколи їх з кульовими (зі слів Летусрока) знаходять?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Там в Румунію рвонули, перед цим роззброївши прикордонників

Якраз хотів написати. В Закарпатті настрої такі, що скоро побачимо більше таких новин
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:07

  Hotab написав:vitaliiangel

700 російських військових опинилися в оточені у Глушково на Курщині

Все через підірваний ЗСУ міст





Так що, може прикордонникам все-таки інколи можна пристрелювати бігунців?


чому ломонулись в Румунію? терористи? чи банда?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:09

Кацапи повідомляють:
"❗️Власти закрывают въезд еще в шесть населенных пунктов Белгородской области, людей принудительно эвакуируют.
С 19 августа в въезд будет закрыт в село Новостроевка-Вторая и в посёлках Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского горокруга, а также в сёла Новопетровка Валуйского горокруга и Колотиловка Краснояружского горокруга."

Хтось тут зраду розганяв про Бєлгородську обл. Ну шо, тепер все ок?
fler
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