цікаво, доречі, в північній кореї місцеві теж радіють, якщо когось пристрелять на кордоні втікачів від щасливого життя?
поясніть мені хтось, чому не випускають 18 річних хлопців-дітей по суті? який в цьому сенс?
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цікаво, доречі, в північній кореї місцеві теж радіють, якщо когось пристрелять на кордоні втікачів від щасливого життя?
поясніть мені хтось, чому не випускають 18 річних хлопців-дітей по суті? який в цьому сенс?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:15
Під час війни ухилянт з позивним «аналгель» називає проф.військових «салдафони».
Тебе хто захищає, мавпа мамина ? Не «салдафони?
А є ще варіанти?
Може хочуть як Хантер, перечекати поки хтось захистить їх майно.. Потім повернуться, коли небезпека мине.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 сер, 2024 21:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:15
кстати, интересный феномен ненависти к согражданам. нужно будет посмотреть примеры из истории. с чем это связано. вероятно, с детством
вот вы. за кого болели в детстве, за Тома или Джери?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:19
Бетон
Так а що ти тут бачиш феноменального?
Тобі (не особисто звичайно) вже скільки людей натякнуло, що ті хто захищав, спитають з тих, хто сховався. А ти тут думаєш що тут щось феноменальне
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:20
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;
4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог;
9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;
10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
__________________________________
Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
гаразд, давайте серйозно.
Хотаб, вони реально порушили закон, так? прикордонники не порушили закон.
кримінальна справа, міжнародний розшук і повернуть їх. правильно?
я ж не тікаю, наприклад. і не одна притомна людина цього не зробить.
всі ті втікачі, порушили закон чи ні?
якщо порушили, то люба європейська країна їх поверне. Україна навіть закордонні рахунки вміє блокувати, а втікачів, які порушили якийсь закон (про який мені невідомо) тим більше. в чому проблема?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:23
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:27
Почему ненависти ?
Полнейшее презрение .
..... вот что бывает , когда родители забывают воспользоваться противозачаточными средствами .
Получаетесь вы .....
Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:28
дані опитування КМІС з 8 по 25 травня 2024 року 8% вважають, що бойові дії триватимуть понад 5 років.
значить причина не в цьому взагалі
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