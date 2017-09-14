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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94589459946094619462>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

цікаво, доречі, в північній кореї місцеві теж радіють, якщо когось пристрелять на кордоні втікачів від щасливого життя?

поясніть мені хтось, чому не випускають 18 річних хлопців-дітей по суті? який в цьому сенс?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:15

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:вам аби когось застрелити. н
проф.солдафон для мирной жизни не годится, они тогда начнут уничтожать друг друга.

Під час війни ухилянт з позивним «аналгель» називає проф.військових «салдафони».
Тебе хто захищає, мавпа мамина ? Не «салдафони?

чому ломонулись в Румунію? терористи? чи банда?

А є ще варіанти?
Може хочуть як Хантер, перечекати поки хтось захистить їх майно.. Потім повернуться, коли небезпека мине.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 сер, 2024 21:17, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:15

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:вам аби когось застрелити. н
проф.солдафон для мирной жизни не годится, они тогда начнут уничтожать друг друга.

кстати, интересный феномен ненависти к согражданам. нужно будет посмотреть примеры из истории. с чем это связано. вероятно, с детством
вот вы. за кого болели в детстве, за Тома или Джери?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:19

Бетон

кстати, интересный феномен ненависти к согражданам.



Так а що ти тут бачиш феноменального?
Тобі (не особисто звичайно) вже скільки людей натякнуло, що ті хто захищав, спитають з тих, хто сховався. А ти тут думаєш що тут щось феноменальне
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:20

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;

2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;

3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;

4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;

6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;



8) примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів і суден забезпечення Державної прикордонної служби України, об’єктів, що перебувають під охороною (у тому числі пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, місць тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), з порушенням встановлених законодавством вимог;

9) недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;

10) запобігання викраденню повітряного судна особою, яка здійснює його викрадення, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу.
__________________________________
Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

гаразд, давайте серйозно.
Хотаб, вони реально порушили закон, так? прикордонники не порушили закон.
кримінальна справа, міжнародний розшук і повернуть їх. правильно?

я ж не тікаю, наприклад. і не одна притомна людина цього не зробить.

всі ті втікачі, порушили закон чи ні?
якщо порушили, то люба європейська країна їх поверне. Україна навіть закордонні рахунки вміє блокувати, а втікачів, які порушили якийсь закон (про який мені невідомо) тим більше. в чому проблема?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:23

  Бетон написав: поясніть мені хтось, чому не випускають 18 річних хлопців-дітей по суті? який в цьому сенс?

Тому що 22% вважають, що війна триватиме понад 5 років.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:27

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:вам аби когось застрелити. н
проф.солдафон для мирной жизни не годится, они тогда начнут уничтожать друг друга.

кстати, интересный феномен ненависти к согражданам. нужно будет посмотреть примеры из истории. с чем это связано. вероятно, с детством
вот вы. за кого болели в детстве, за Тома или Джери?


Почему ненависти ?
Полнейшее презрение .

..... вот что бывает , когда родители забывают воспользоваться противозачаточными средствами .
Получаетесь вы .....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:28

  fler написав:
  Бетон написав: поясніть мені хтось, чому не випускають 18 річних хлопців-дітей по суті? який в цьому сенс?

Тому що 22% вважають, що війна триватиме понад 5 років.

дані опитування КМІС з 8 по 25 травня 2024 року 8% вважають, що бойові дії триватимуть понад 5 років.

значить причина не в цьому взагалі
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:32

vitaliiangel
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