Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється. Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Так а хто заперечує? Але ж вони інколи виявляється кидаються на прикордонників, коли їх виявляють під час перетину. І? Ви ж все написали, їх можна валити. Але ж тут знов , ви як військовий добре знаєте… після одного двох випадків «пристрілу» їх же обовʼязково заінструктували так, що вони тепер і де можна, так бояться стріляти. Хіба вам не знайомо таке по армії? Отой сільський хлопець не машина, і не ШІ, він не вміє в складній стресовій ситуації визначити, де можна стріляти , де ні. Один раз він пристрелить кого не можна, іншого разу віддасть зброю де треба стріляти в нападника. Це ж не спецназ….
detroytred написав:Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
__________________________________ Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється. Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Мда... Незаконное пересечение границы это что? Просто убегают... Я не уверенна что Румыния даст последним полит.убежище. они напали и завладели оружием. Их уже поймали румыны, поднимали даже вертолет. Таких беженцев ЕС не надо.
stm Просто слухали Хантерів і бетонів.. «тут нема злочину». Але трохи переборщили.. Напад і заволодіння зброєю - вже кримінал. А тут легко попасти під повернення і в зону.. «Біда прийшла звідки не чекали».
Бетон написав:цікаво, доречі, в північній кореї місцеві теж радіють, якщо когось пристрелять на кордоні втікачів від щасливого життя?
поясніть мені хтось, чому не випускають 18 річних хлопців-дітей по суті? який в цьому сенс?
хтось же має захищати поізносівшегося младовоєнсилопєнса на бюджетоцицькоцмудильному апараті
прикол в тому, що ніхто не знає нащо це робити. просто роблять і все. недавно хлопець спитав у робітника з.д. нащо той стукає кувалдой по колесам. останній не знає)) він все життя стукає і можливо, не знає, нащо
Hotab написав:stm Просто слухали Хантерів і бетонів.. «тут нема злочину». Але трохи переборщили.. Напад і заволодіння зброєю - вже кримінал. А тут легко попасти під повернення і в зону.. «Біда прийшла звідки не чекали».
від укурка я знову скотився до бетону з маленької букви. ну порушили, то повернуть, відправлять на зону на все життя. і буде щастя. бідні прикордонники. кого кого, а їх в даній ситуації зрозуміти можна. а чого ті кляті терористи втікали від райського життя, не зрозуміло. розтріляти на місці треба було. тут я з Вами згоден
Бетон написав:Два очільника ТЦК на Київщині та їхній спільник «заробили» на ухилянтах понад 1 млн доларів: подробиці резонансної справи
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.
За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта. ㅤ
Неустанна боротьба тцк з ухилянтами
Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь таких уебанов , наделенных властными полномочиями во время войны или хотя бы отправка в качестве "пехоты" на абсолютный ноль. Даже у меня, у человека которого никогда ранее не было мыслей уезда за кордон, все сильнее и сильнее проявляется это желание любыми путями, даже когда/если наступит победа над парашей, поскольку победы над всеми прочими пороками в стране не будет, на моей жизни так точно. Идти воевовать вместо этих гнид не понятно за что, выполнять какой-то сферический долг в вакууме - да ну нах, из принципа уже, даже за деньги, сколько бы тут некоторые и вполне определенные нравоучители не агитировали..
прикол в тому, що ніхто не знає нащо це робити. просто роблять і все. недавно хлопець спитав у робітника з.д. нащо той стукає кувалдой по колесам. останній не знає)) він все життя стукає і можливо, не знає, нащо
Це лише ознака непрофесіоналізму, Він обмежений в знаннях. Робить що скажуть, не знає навіщо. Але це не означає що це не треба робити. В цирку ведмеді вміють на мотоциклі. Але чому їх не випускають на дорогу? Бо не знають правил. У нас так віталя.. навчився копіювати пости в тлг і заносити на форум.. а от аналізу , що він робить не навчили. Не навчили факт-чекінгу. Не навчили «правилам», що наблюдатель» - це ресурс , який контролює ФСБ і він в Україні заборонений. Це все набагато складніше, ніж засвоїти код вставки в форум. І він тут всюди провалюється. Бо «ведмідь» на електросамокаті . І так часто в житі.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 16 сер, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:stm Просто слухали Хантерів і бетонів.. «тут нема злочину». Але трохи переборщили.. Напад і заволодіння зброєю - вже кримінал. А тут легко попасти під повернення і в зону.. «Біда прийшла звідки не чекали».
Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого. Эйнштейн )
a77 написав:Я конечно извиняюсь, что влезаю сюда , не люблю здесь писать. Но. Эти гниды совсем уже охуевшие с такими ценниками. 37 тыс с человека . Это вообще что ? Где вообще смертная казнь...
Я тоже дико извиняюсь, но Вас возмущает факт взятки или слишком высокий ценник? Неужели при более доступной цене отмазывания вреда от их действий было бы меньше? Мне тоже иногда хочется свалить, когда вижу, что после нескольких десятилетий жизни в подобии рынка, люди глевным преступлением считают богатство, а не суть деяний.
flyman написав:а ще кажуть що яхта просто плавала, а підривали зовсім інші
Не верьте тем, кто не знает, что яхты не плавают, а ходят Плавают только в проруби.
Так тяжесть злодеяний обычно соответствует ценнику (размеру взятки). Давайте представим что он по 100$ с носа такое проделывал. Это впятеро дешевле чем полиция ( раньше так точно, сейчас не уверен ) за 500$ отпускала пьяного за рулём без оформления. Соответственно и тяжесть и размер (условно) уголовной ответственности за такое должно быть впятеро ниже.
В Курской области московитами объявлен режим "контртеррористической операции" ("КТО"). Имхо, число желающих подписать контракт на участие в "КТО", да и вообще воевать там будет меньше чем в "СВО", т.к. выплаты там в разы меньше (цифры из орковского источника), да и жены будут недовольны - на "калину" не хватит:
13 августа 2024 ... Так, за ранение бойцам полагаются только 100 тысяч рублей, или в 30 раз меньше, чем на СВО.
Если после ранения военный получает инвалидность, то выплаты составят 300 тысяч рублей, что в два раза меньше, чем на СВО.
Инвалидность, полученная при исполнении воинского долга в Донбассе и других регионах, объявленных зоной СВО, оценена в сумму от полумиллиона и выше.
Членам семьи погибшего {в "КТО"} и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере шестисот тысяч рублей.
Семье погибшего {в "СВО"} полагаются две «президентские» выплаты на общую сумму 5 миллионов рублей.
Пенсия по потере кормильца погибших в Курской области будет отличаться от эсвэошной в три раза. Вместо 22 908,62 рубля иждивенцам полагаются 7 689,42 рубля.
Москва, Владимирская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Тюменская области и Югра выплачивают за гибель участника спецоперации по 3 млн рублей. Архангельская, Брянская, Ленинградская, Нижегородская, Тульская области, Татарстан, Краснодарский край — 2 млн рублей. Есть регионы, где выплаты составляют 1 млн рублей.
Участники операции в зоне КТО наверняка не получат помощи на местах, поскольку она ограничивается только теми, кто воюет на СВО.