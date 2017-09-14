Додано: П'ят 16 сер, 2024 21:32



Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.

Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.



Так а хто заперечує?Але ж вони інколи виявляється кидаються на прикордонників, коли їх виявляють під час перетину.І? Ви ж все написали, їх можна валити.Але ж тут знов , ви як військовий добре знаєте… після одного двох випадків «пристрілу» їх же обовʼязково заінструктували так, що вони тепер і де можна, так бояться стріляти. Хіба вам не знайомо таке по армії?Отой сільський хлопець не машина, і не ШІ, він не вміє в складній стресовій ситуації визначити, де можна стріляти , де ні. Один раз він пристрелить кого не можна, іншого разу віддасть зброю де треба стріляти в нападника. Це ж не спецназ….