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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:14
Бетон написав:
прикол в тому, що ніхто не знає нащо це робити. просто роблять і все. недавно хлопець спитав у робітника з.д. нащо той стукає кувалдой по колесам. останній не знає))
він все життя стукає і можливо, не знає, нащо
Я НЕ "робітник з.д.", НО был уверен, что постукивая молотком (НЕ кувалдой!) таким образом проверяют целостность колеса, отсутствие в нем трещины! Помню, когда продавцы промтоваров продавая посуду - постукивали карандашом по ней, звонким звуком подверждая отсутствие трещин на ней.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:16
Hotab написав:detroytred
Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Так а хто заперечує?
Але ж вони інколи виявляється кидаються на прикордонників, коли їх виявляють під час перетину.
І? Ви ж все написали, їх можна валити.
Але ж тут знов , ви як військовий добре знаєте… після одного двох випадків «пристрілу» їх же обовʼязково заінструктували так, що вони тепер і де можна, так бояться стріляти. Хіба вам не знайомо таке по армії?
Отой сільський хлопець не машина, і не ШІ, він не вміє в складній стресовій ситуації визначити, де можна стріляти , де ні. Один раз він пристрелить кого не можна, іншого разу віддасть зброю де треба стріляти в нападника. Це ж не спецназ….
Я надав це не в якості заперечення комусь, а для уточнення загальної картинки по предмету, який обговорювався.
Все чітко визначено по кому і коли можна застосовувати зброю (відповідно і по кому ні).
Стосовно вашого коментаря - я наскільки погоджуюсь з вами відносно "їх можна валити", так і не розділяє думку, що слабка підготовка сільських парубків якось може виправдовувати порушення ними.
________________________________
Є два підходи в неідеальному (тобто реальному) світі:
1. Краще покарати зайвого невинного, ніж впустити порушника.
2. Краще впустити порушника, ніж покарати невинного.
В яких країнах який пріоритет можна здогадатися.
В нас Конституція і закони чітко визначають пріоритет 2.
Якщо є цілеспрямованність на 1 (так звана революційна цєлєсообразность), то треба вимагати зміни законів. Від законодавців вимагати.
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detroytred
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:23
stm написав: detroytred написав:
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
__________________________________
Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Мда... Незаконное пересечение границы это что? Просто убегают...
Я не уверенна что Румыния даст последним полит.убежище. они напали и завладели оружием. Их уже поймали румыны, поднимали даже вертолет. Таких беженцев ЕС не надо.
Мдя так мдя.
Знов хфантазії?
Навіть коли в мене вказано -- правопорушення, адмінка. І ключове слово - лише.
А в порядку застосування зброї -- про злочинні дії (втікають після злочину).
До чого тут румуни, політпристаніще і т.д.?
І що? Знов злились? (По конкретизації вашої неправди)) отримання мною допуску).
І на питання навіщо лізете, мовчите.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 16 сер, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:25
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
__________________________________
Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Мда... Незаконное пересечение границы это что? Просто убегают...
Я не уверенна что Румыния даст последним полит.убежище. они напали и завладели оружием. Их уже поймали румыны, поднимали даже вертолет. Таких беженцев ЕС не надо.
Мдя так мдя.
Знов хфантазії?
Навіть коли в мене вказано -- правопорушення, адмінка.
А в порядку застосування зброї -- про злочинні дії (втікають після злочину).
До чого тут румуни, політпристаніще і т.д.?
І що? Знов злились? (По конкретизації вашої неправди)) отримання мною допуску).
І на питання навіщо лізете, мовчите.
336 ККУ это не админка. И опять в кусты уйдёте что не то имели ввиду ))) сколько книг не читай в Вашем случае выходит: угадал все буквы, но не смог прочитать слово )))
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stm
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:30
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Мда... Незаконное пересечение границы это что? Просто убегают...
Я не уверенна что Румыния даст последним полит.убежище. они напали и завладели оружием. Их уже поймали румыны, поднимали даже вертолет. Таких беженцев ЕС не надо.
Мдя так мдя.
Знов хфантазії?
Навіть коли в мене вказано -- правопорушення, адмінка.
А в порядку застосування зброї -- про злочинні дії (втікають після злочину).
До чого тут румуни, політпристаніще і т.д.?
І що? Знов злились? (По конкретизації вашої неправди)) отримання мною допуску).
І на питання навіщо лізете, мовчите.
336 ККУ это не админка. И опять в кусты уйдёте что не то имели ввиду )))
В ККУ ще купа статей.
Але до чого ви їх тулите, коли в мене саме про *Тобто якщо просто лише втікають*.
По буквах -- лише. Саме просто ТОЛЬКО втікають. Без 336 та інших статей ККУ.
Спробуйте читати по буквах.
Так що там з метою та конкретикою стосовно допуску?
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:32
detroytred написав:
Якщо є цілеспрямованність на 1 (так звана революційна цєлєсообразность), то треба вимагати зміни законів. Від законодавців вимагати.
і яка різниця між Володимирами?
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3
Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:35
Миша-клиент написав: Бетон написав:
прикол в тому, що ніхто не знає нащо це робити. просто роблять і все. недавно хлопець спитав у робітника з.д. нащо той стукає кувалдой по колесам. останній не знає))
він все життя стукає і можливо, не знає, нащо
Я НЕ "робітник з.д.", НО был уверен, что постукивая молотком (НЕ кувалдой!) таким образом проверяют целостность колеса, отсутствие в нем трещины! Помню, когда продавцы промтоваров продавая посуду - постукивали карандашом по ней, звонким звуком подверждая отсутствие трещин на ней.
Стучат по подшипникам. Если подшипник разлетелся, звук меняется на глухой, заполненный смазкой
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:36
detroytred написав:
В ККУ ще купа статей.
Але до чого ви їх тулите, коли в мене саме про *Тобто якщо просто лише втікають*.
По буквах -- лише. Саме просто ТОЛЬКО втікають. Без 336 та інших статей ККУ.
Спробуйте читати по буквах.
Так що там з метою та конкретикою стосовно допуску?
А если просто всего лишь убивают? Давайте вместе по буквам прочтем. Слова "всего лишь" как-то уменьшают ответственность законодательно? )))
Это ужасно как вы не только унылы, но и глупы )))
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:37
flyman написав: detroytred написав:
Якщо є цілеспрямованність на 1 (так звана революційна цєлєсообразность), то треба вимагати зміни законів. Від законодавців вимагати.
і яка різниця між Володимирами?
Другий чист акі стьоклишко.
До нього претензій формально! не може бути.
Закони не змінює...
Цілеспрямовані самі все роблять.
Тільки криво..., бо самодіяльність вона і є самодіяльністю.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:37
Миша-клиент написав: Бетон написав:
прикол в тому, що ніхто не знає нащо це робити. просто роблять і все. недавно хлопець спитав у робітника з.д. нащо той стукає кувалдой по колесам. останній не знає))
він все життя стукає і можливо, не знає, нащо
Я НЕ "робітник з.д.", НО был уверен, что постукивая молотком (НЕ кувалдой!) таким образом проверяют целостность колеса, отсутствие в нем трещины! Помню, когда продавцы промтоваров продавая посуду - постукивали карандашом по ней, звонким звуком подверждая отсутствие трещин на ней.
А если все проще. Работник в вежливой форме отшил парня, который мешал ему работать.
Весь состав пройти с двух сторон. Или пошутил. Да и Бетон подстраховался, сказав, что работник может быть
не знает. )
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