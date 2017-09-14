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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:39
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Якщо є цілеспрямованність на 1 (так звана революційна цєлєсообразность), то треба вимагати зміни законів. Від законодавців вимагати.
і яка різниця між Володимирами?
Другий чист акі стьоклишко.
До нього претензій формально! не може бути.
Закони не змінює...
Цілеспрямовані самі все роблять.
Тільки криво..., бо самодіяльність вона і є самодіяльністю.
Вова по під"їздах теж не замічено що гадить, то виходить що адін народ не той, самодіяльний
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:41
stm написав: detroytred написав:
В ККУ ще купа статей.
Але до чого ви їх тулите, коли в мене саме про *Тобто якщо просто лише втікають*.
По буквах -- лише. Саме просто ТОЛЬКО втікають. Без 336 та інших статей ККУ.
Спробуйте читати по буквах.
Так що там з метою та конкретикою стосовно допуску?
А если просто всего лишь убивают? Давайте вместе по буквам прочтем. Слова "всего лишь" как-то уменьшают ответственность законодательно? )))
Это ужасно как вы не только унылы, но и глупы )))
Ви жахливо тупі.
Між злочином *вбивають* і незлочином *втікають* пропасть.
Ви ж їх урівняли.
А мова з мого боку була саме про *втікають*.
І писати під моїм *просто ТОЛЬКО втікають* своє *всего лишь* -- це самі знаєте, як називається. М'яко кажучи -- повне перекручення сенсу.
*А еслі* -- це у вас новий прийом демагогії з'явився?
Краще давайте про мету і допуск.
Досить зливатися, ховаючись новими дурницями.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 16 сер, 2024 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:45
flyman написав:
Вова
Я порівнював з революційним вовою з минулого століття.
Мова ж була про образно революційну доцільність.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:49
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
В ККУ ще купа статей.
Але до чого ви їх тулите, коли в мене саме про *Тобто якщо просто лише втікають*.
По буквах -- лише. Саме просто ТОЛЬКО втікають. Без 336 та інших статей ККУ.
Спробуйте читати по буквах.
Так що там з метою та конкретикою стосовно допуску?
А если просто всего лишь убивают? Давайте вместе по буквам прочтем. Слова "всего лишь" как-то уменьшают ответственность законодательно? )))
Это ужасно как вы не только унылы, но и глупы )))
Ви жахливо тупі.
Між злочином *вбивають* і незлочином *втікають* пропасть.
Ви ж їх урівняли.
А мова з мого боку була саме про *втікають*.
*А еслі* -- це у вас новий прийом демагогії з'явився?
Краще давайте про мету і допуск.
Досить зливатися, ховаючись новими дурницями.
Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:52
detroytred написав: flyman написав:
Вова
Я порівнював з революційним вовою з минулого століття.
Мова ж була про образно революційну доцільність.
відбулося квантове розчеплення революційного на тезу і антитезу
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:54
stm написав:
Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))
то можна і пішоходів, що не ходять по зебрі на зелений колір відстрілювати
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flyman
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:57
Бггг, STM красиво улыбает)
Детройт, пока вы не примете предложенные мною правила игры (Муху - в дерьмо топтать всегда при случае и без, топтать га всякий случай, а то вдруг все- таки надо было.,, с сарказмичными тролями - их же монетой) - удачи не видать.
Вы действительно думаете, что ваши возмущения «ну давайте факти, а не вигадки» сработают?))
Все прекрасно знают где факты)) Над вами издеваются)) И ваши добрые методы не сработают)
Но вы пока не готовы меня слышать))
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:58
flyman написав: stm написав:
Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))
то можна і пішоходів, що не ходять по зебрі на зелений колір відстрілювати
Мы говорим о пересечении государственной границы. Там не принято бегать и румыны подстрелить могут. Не поверите, но задача пограничника не допустить незаконное пересечение границы. Такие вот неадекватные у всех погранцов функциональные обязанности...
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 22:59
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Ви жахливо тупі.
Між злочином *вбивають* і незлочином *втікають* пропасть.
Ви ж їх урівняли.
А мова з мого боку була саме про *втікають*.
*А еслі* -- це у вас новий прийом демагогії з'явився?
Краще давайте про мету і допуск.
Досить зливатися, ховаючись новими дурницями.
Просто убегают это 336ККУ. 5 пункт в вашем же тексте гласит что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати. Но будет разбор полетов, было ли применение крайней необходимостью. При применении оружия так всегда. По допускам не будем лучше, у вас клинический случай. Я лучше признаю, что тупая, чем вот это вот всё наблюдать опять ) пойду Кейнса почитаю лучше )))
Ага. Прикордонники на погляд визначають втікач вчинив злочин по 336 ККУ. І тікає після нього.
Тоді точно, краще читайте Кейнса (хоча у вас там великий словник вялікого язика Даля)) чи жуйте (равіолі з рікой та шпінатом).
Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Тобто по допуску черговий злив. Який там по рахунку?)) І як ви там тільки що казали "И опять в кусты уйдёте...".
Хоча цей випадок клінічний -- бо раніше просто відмовчувались-зливались, а цього разу - "Я лучше признаю, что тупая...".
А з якою метою лізите з фантазіями про допуск і з порадою стосовно сусіда?
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:22
detroytred
Стосовно вашого коментаря - я наскільки погоджуюсь з вами відносно "їх можна валити", так і не розділяє думку, що слабка підготовка сільських парубків якось може виправдовувати порушення ними.
Так а вона і не виправдовується!
Вони відповідають за своє! За кожне ліве вбивство кого не можна. Ба, більше, вони недонавчені, непідготовлені, за себе і за того , хто поїхав на підсилення в штурмову бригаду (чи для когось новина, що прикордонники також воюють на сході і півночі??? )
І з нього питати більше чим він може???
Ти знайди тут серед ангелів і бетонів бажаючих на 20 к по горам і лісам прикордоння ходити.
Це ангел заздрить зарплатам тиловиків . А сам же не піде!!
Так якщо йдуть ті, хто не знаходить себе більше ніде, так як вони будуть працювати?
Ангел любить казати про конкурс, відбір кращих, про конкуренцію. Куди?? На 20к з ризиком бути на фронті?? Купа вакансій!! Хто хоче?? Бетон? Муха? Ангел??
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 16 сер, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.
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