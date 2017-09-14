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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9461946294639464

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:24

  detroytred написав:А з якою метою лізите з фантазіями про допуск і з порадою стосовно сусіда?

Вы сегодня как Вселенная ))) безграничны просто )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:29

  Hotab написав:detroytred


Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.

Так а хто заперечує?
Але ж вони інколи виявляється кидаються на прикордонників, коли їх виявляють під час перетину.
І? Ви ж все написали, їх можна валити.

При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер,
собаку.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:32

  Hotab написав:detroytred
Стосовно вашого коментаря - я наскільки погоджуюсь з вами відносно "їх можна валити", так і не розділяє думку, що слабка підготовка сільських парубків якось може виправдовувати порушення ними.


Так а вона і не виправдовується!
Вони відповідають за своє! Ба, більше, вони недонавчені, непідготовлені, за себе і за того , хто поїхав на підсилення штурмову бригату (чи для когось новина, що прикордонники також воюють на сході і півночі??? )
І з нього питати більше чим він може???
Ти знайди тут серед ангелів і бетонів бажаючих на 20 к по горам і лісам прикордоння ходити.
Це ангел заздрить зарплатам тиловиків . А сам же не піде!!


Їм багато засвоювати не треба.
Головне -- обирати варіант номер 2: краще впустити втікача-порушника кордону (тим паче того, який не вчинив явного злочину), ніж застосувати зброю у випадку, коли нема явних підстав.

Тут справа не в цих виконавцях, а в їх командирах. Який підхід вони їм втлумачують. Чого вимагають. За що карають.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:36

  stm написав:
  detroytred написав:А з якою метою лізите з фантазіями про допуск і з порадою стосовно сусіда?

Вы сегодня как Вселенная ))) безграничны просто )))

Я запитав про вас, вашу мету ваших же дій, а ви про мене відповідаєте.
Це смішно. Згоден.

І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:46

  detroytred написав:І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?


  detroytred написав:Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:48

  stm написав:
  detroytred написав:І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?


  detroytred написав:Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;

Написано -- злочинного діяння.

Не адмінправопорушення, а саме злочину.

Так де про адмінку?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:красавчики»? Радий за них,

так
  Hotab написав:прикордонникам все-таки інколи можна пристрелювати

Ні. інколи можна а інколи ні - 1й клас.


  Hotab написав: Може тому інколи їх з кульовими знаходять?
Виявляється вони можуть і нападати?

1й курс універу - Л - логіка.
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