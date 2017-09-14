Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:56

При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер,

собаку.





А в нього там точно є оті спецзасоби?Я не знаю, може ви знаєте.Ну і знову ж… оцінка ризиків - штука субʼєктивна.Коли ви затримуєте (спочатку переслідуєте) порушника, по замовчуванню у вас в руках зброя. Не балончики і не шокер.Якщо при зближенні він на вас кидається (бʼє по обличчю, чи ногами в груди), у вас нема часу міняти зброю на балончик, який (якщо є) знаходиться під кнопкою на ремні десь.У вас зброя, і на вас напад, загроза.Я чесно скажу що не знаю досконало їх інструкцію, але підозрюю , що нема такого, що «при нападі спочатку спробуй балончик, а потім шокер, а якщо не вийшло, то стріляй».Я думаю там як в статуті караульної служби, яку я знаю дослівно.І там при нападі попереджувальний вгору, а потім на враження.А може навіть зразу в груди. Там були зміни, і я не знаю точно як воно зараз.