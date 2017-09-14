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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:24
detroytred написав:
А з якою метою лізите з фантазіями про допуск і з порадою стосовно сусіда?
Вы сегодня как Вселенная ))) безграничны просто )))
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:29
Hotab написав:detroytred
Тобто якщо просто лише втікають, то зброю застосовувати не дозволяється.
Так як це не злочинне діяння, а лише правопорушення. Адмінка.
Так а хто заперечує?
Але ж вони інколи виявляється кидаються на прикордонників, коли їх виявляють під час перетину.
І? Ви ж все написали, їх можна валити.
При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер,
собаку.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:32
Hotab написав:detroytred
Стосовно вашого коментаря - я наскільки погоджуюсь з вами відносно "їх можна валити", так і не розділяє думку, що слабка підготовка сільських парубків якось може виправдовувати порушення ними.
Так а вона і не виправдовується!
Вони відповідають за своє! Ба, більше, вони недонавчені, непідготовлені, за себе і за того , хто поїхав на підсилення штурмову бригату (чи для когось новина, що прикордонники також воюють на сході і півночі??? )
І з нього питати більше чим він може???
Ти знайди тут серед ангелів і бетонів бажаючих на 20 к по горам і лісам прикордоння ходити.
Це ангел заздрить зарплатам тиловиків . А сам же не піде!!
Їм багато засвоювати не треба.
Головне -- обирати варіант номер 2: краще впустити втікача-порушника кордону (тим паче того, який не вчинив явного злочину), ніж застосувати зброю у випадку, коли нема явних підстав.
Тут справа не в цих виконавцях, а в їх командирах. Який підхід вони їм втлумачують. Чого вимагають. За що карають.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:36
stm написав: detroytred написав:
А з якою метою лізите з фантазіями про допуск і з порадою стосовно сусіда?
Вы сегодня как Вселенная ))) безграничны просто )))
Я запитав про вас, вашу мету ваших же дій, а ви про мене відповідаєте.
Це смішно. Згоден.
І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:46
detroytred написав:
І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?
detroytred написав:
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:48
stm написав: detroytred написав:
І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?
detroytred написав:
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
Написано -- злочинного діяння.
Не адмінправопорушення, а саме злочину.
Так де про адмінку?
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:52
Hotab написав:
красавчики»? Радий за них,
так
Hotab написав:
прикордонникам все-таки інколи можна пристрелювати
Ні. інколи можна а інколи ні - 1й клас.
Hotab написав:
Може тому інколи їх з кульовими знаходять?
Виявляється вони можуть і нападати?
1й курс універу - Л - логіка.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:56
tumos
При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер,
собаку.
А в нього там точно є оті спецзасоби?
Я не знаю, може ви знаєте.
Ну і знову ж… оцінка ризиків - штука субʼєктивна.
Коли ви затримуєте (спочатку переслідуєте) порушника, по замовчуванню у вас в руках зброя. Не балончики і не шокер.
Якщо при зближенні він на вас кидається (бʼє по обличчю, чи ногами в груди), у вас нема часу міняти зброю на балончик, який (якщо є) знаходиться під кнопкою на ремні десь.
У вас зброя, і на вас напад, загроза.
Я чесно скажу що не знаю досконало їх інструкцію, але підозрюю , що нема такого, що «при нападі спочатку спробуй балончик, а потім шокер, а якщо не вийшло, то стріляй».
Я думаю там як в статуті караульної служби, яку я знаю дослівно.
І там при нападі попереджувальний вгору, а потім на враження.
А може навіть зразу в груди. Там були зміни, і я не знаю точно як воно зараз.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 сер, 2024 00:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 сер, 2024 23:58
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
І ви забули момент по обговоренню:
*Навіщо голослов'я.
Дайте посилання на застосування зброї *что можно таки применять оружие. При админке тоже, кстати.*.
Нагадую і чекаю.
Чи знов черговий злив буде?
detroytred написав:
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
Написано -- злочинного діяння.
Не адмінправопорушення, а саме злочину.
Так де про адмінку?
Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))
Востаннє редагувалось stm
в Суб 17 сер, 2024 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2024 00:00
Hotab написав:tumos
При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер,
собаку.
А в нього там точно є оті спецзасоби?
Я не знаю, може ви знаєте.
Ну і знову ж… оцінка ризиків - штука субʼєктивна.
Коли ви затримуєте (спочатку переслідуєте) порушника, по замовчуванню у вас в руках зброя. Не балончики і не шокер.
Якщо при зближенні він на вас кидається (бʼє по обличчю, чи ногами в груди), у вас нема часу міняти зброю на балончик, який (якщо є) знаходиться під кнопкою на ремні десь.
У вас зброя, і на вас напад, загроза.
Я чесно скажу що не знаю досконало їх інструкцію, але підозрюю , що нема такого, що «при нападі спочатку спробуй балончик, а потім шокер, а якщо не вийшло, то стріляй».
Я думаю там як в статуті караульної служби, яку я знаю дослівно.
І там при нападі попереджувальний вгору, а потім на враження.
Навіть більше!
У визначених випадках дозволяється застосування зброї без попередження.
Одразу у лоб.
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