|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:06
stm написав: detroytred написав:
Написано -- злочинного діяння.
Не адмінправопорушення, а саме злочину.
Так де про адмінку?
Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))
Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!
Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.
Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 17 сер, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29902
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:07
detroytred
Отож. І наявність зброї (вогнепальної) там не обовязкова умова.
Він може бути з нунчаками, палкою, або монтіровкою.
І чатовий при загрозі зразу валить його.
Бо « часовой лицо неприкосновенное .. неприкосновенность часового заключается в особой охране законом его жизни и здоровья..»
Особой плять охране!!
А не как ангелочки думают, что он , ухылянт аутист, , им ровня, и может поговорить у границы с ним с монтировкой в руках…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:10
detroytred написав:
Одразу у лоб.
То значить нам дуже пощастило що янукович був набагото добріший найвеличнішого і не дав повний хід відстрілу усіх підряд при першій можливості.
Я ні до чого не закликаю/провокую/дестабілізую і тд. просто цитую інстукції учасників цього форуму у іншому руслі.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в Суб 17 сер, 2024 00:13, всього редагувалось 2 разів.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:10
BeneFuckTor написав: Hotab написав:
красавчики»? Радий за них,
так
Hotab написав:
прикордонникам все-таки інколи можна пристрелювати
Ні. інколи можна а інколи ні - 1й клас.
Hotab написав:
Може тому інколи їх з кульовими знаходять?
Виявляється вони можуть і нападати?
1й курс універу - Л - логіка.
Надто примітивно , тому не цікаво. Буде по суті - приходьте
просто цитую ваші інстукції в іншому руслі.
Так ви б їх для початку прочитали.
інстукції учасників цього форуму
І це не Детройт і не Хотаб їх написав))
Доброго ранку
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 17 сер, 2024 00:20, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:11
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Написано -- злочинного діяння.
Не адмінправопорушення, а саме злочину.
Так де про адмінку?
Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))
Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!
Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.
Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.
Какая вообще тут админка? Люди вышли на утреннюю пробежку! Какая админка? Где вообще тут правонарушение? что за голословность? Хватит выдумывать, выглядите смешно. Сколько можно-то?
А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5022
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:17
stm
А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...
Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!
Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.
Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2264 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:26
Hotab написав:
не Хотаб
Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.
Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:31
Hotab написав:stm
А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...
Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!
Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.
Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅
Сизифов труд )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5022
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:31
Hotab написав:detroytred
Отож. І наявність зброї (вогнепальної) там не обовязкова умова.
Він може бути з нунчаками, палкою, або монтіровкою.
І чатовий при загрозі зразу валить його.
Бо « часовой лицо неприкосновенное .. неприкосновенность часового заключается в особой охране законом
его жизни и здоровья..»
Особой плять охране!!
А не как ангелочки думают, что он , ухылянт аутист, , им ровня, и может поговорить у границы с ним с монтировкой в руках…
Так то часовой - каким боком он к ходункам по кордонам?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8204
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 17 сер, 2024 00:34
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))
Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!
Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.
Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.
Какая вообще тут админка? Люди вышли на утреннюю пробежку! Какая админка? Где вообще тут правонарушение? что за голословность? Хватит выдумывать, выглядите смешно. Сколько можно-то?
обычная админка. А для 336й _сначала_ нужно доказать, что они не к знакомой бабке за хлебушком бегали.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8204
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63652
|
|
|1493
|223208
|
|
|6076
|709373
|
|