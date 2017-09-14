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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9463946494659466>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:06

  stm написав:
  detroytred написав:Написано -- злочинного діяння.

Не адмінправопорушення, а саме злочину.

Так де про адмінку?

Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))


Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!

Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.

Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 17 сер, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:07

detroytred
Отож. І наявність зброї (вогнепальної) там не обовязкова умова.
Він може бути з нунчаками, палкою, або монтіровкою.
І чатовий при загрозі зразу валить його.
Бо « часовой лицо неприкосновенное .. неприкосновенность часового заключается в особой охране законом его жизни и здоровья..»

Особой плять охране!!
А не как ангелочки думают, что он , ухылянт аутист, , им ровня, и может поговорить у границы с ним с монтировкой в руках…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Одразу у лоб.


То значить нам дуже пощастило що янукович був набагото добріший найвеличнішого і не дав повний хід відстрілу усіх підряд при першій можливості.
Я ні до чого не закликаю/провокую/дестабілізую і тд. просто цитую інстукції учасників цього форуму у іншому руслі.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Суб 17 сер, 2024 00:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:10

  BeneFuckTor написав:
  Hotab написав:красавчики»? Радий за них,

так
  Hotab написав:прикордонникам все-таки інколи можна пристрелювати

Ні. інколи можна а інколи ні - 1й клас.


  Hotab написав: Може тому інколи їх з кульовими знаходять?
Виявляється вони можуть і нападати?

1й курс універу - Л - логіка.

Надто примітивно , тому не цікаво. Буде по суті - приходьте


просто цитую ваші інстукції в іншому руслі.


Так ви б їх для початку прочитали. :D


інстукції учасників цього форуму


І це не Детройт і не Хотаб їх написав))
Доброго ранку
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 17 сер, 2024 00:20, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:11

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Написано -- злочинного діяння.

Не адмінправопорушення, а саме злочину.

Так де про адмінку?

Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))


Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!

Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.

Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.

Какая вообще тут админка? Люди вышли на утреннюю пробежку! Какая админка? Где вообще тут правонарушение? что за голословность? Хватит выдумывать, выглядите смешно. Сколько можно-то?

А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:17

stm

А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...


Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!
Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.
Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:не Хотаб


Тобто перефразую, з януковичем нам пощастило. Це не я написав.

Добре по Вам. Те що у вас немає дітей і ви хочете відправити інших на війну, зокрема з 18 і не пенсів по 40+ це сугубо ваша проблема, не потрібно виливати її кожен день на форумі. Ви не бачите що деякі люди вже ненавидять сусідів, знайомих, країну, владу і ви посилюєте ці відчуття кожен день. Хоча Ви всеодно не зрозумієте що я хотів сказати. Гарної ночі.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:31

  Hotab написав:stm

А теперь серьезно: когда вы были унылым, вы мне не нравились. Но сейчас... Я даже не могу описать...


Не мешай мне из Детройта делать человека со стержнем)!
Хватит (мне) уже наблюдать его мамочкины приемы с дипломированным быдлом а-ля Флуман.
Вот этим мягким Детройтом эту босоту потерявшую берега в стойло не поставишь. 😅😅

Сизифов труд )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:31

  Hotab написав:detroytred
Отож. І наявність зброї (вогнепальної) там не обовязкова умова.
Він може бути з нунчаками, палкою, або монтіровкою.
І чатовий при загрозі зразу валить його.
Бо « часовой лицо неприкосновенное .. неприкосновенность часового заключается в особой охране законом его жизни и здоровья..»

Особой плять охране!!
А не как ангелочки думают, что он , ухылянт аутист, , им ровня, и может поговорить у границы с ним с монтировкой в руках…

Так то часовой - каким боком он к ходункам по кордонам?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:34

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Просто убегают, согласна... Грю ж когда клиника, я бессильна ))) сам написал, сам не понял ))) люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку просто вышли побегать, спорт он разный бывает ))) Бывает спорт - борьба с погранцом и гранаты в руках. Абсолютно не придерешься даже не админка. Спорт!!! )))


Навіщо голослов'я аргументувати голослов'ям?
*люди которым прямо законом на время военного положения запрещено пересекать границу с ответственностью по 336кку* --- в студію посилання з якої стелі оце!

Досить вигадувати))
Хоча б на практику подивіться: цих порушників притягують по адмінкє - штрафи.
Була б 336 кку, то одразу по ній би і притягували.

Ну дійсно! Скільки можна-то? Демонструвати свої здібності)))
Саме оце і є клінікою.

Какая вообще тут админка? Люди вышли на утреннюю пробежку! Какая админка? Где вообще тут правонарушение? что за голословность? Хватит выдумывать, выглядите смешно. Сколько можно-то?


обычная админка. А для 336й _сначала_ нужно доказать, что они не к знакомой бабке за хлебушком бегали.
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