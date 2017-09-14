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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9463946494659466

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 60
Від 3 до 6 місяців
15%
9
Від 6 до 12 місяців
22%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
10%
6
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:39

BeneFuckTor

Те що у вас немає дітей


Від того, що ви встигли на тихій хвилі крикнути «спокійної ночі» , це не значить що отак я вас відпущу…
Це щось зі стилю Бетону, ляпнути щось безпідставне?? Ні, я не бездітний. З чого ви це взяли??
До чого плять тут Янукович??? Я вам цитую те, що ще до Януковича мало силу. Бо людина, якій дали зброю (начебто ого плюс!!) , йому ще навісили купу обовʼязків, і підвʼязали ККУ розділом «військові злочини» , отим з яким «свічка номерна кєндел» ніяк не розбереться. І це от зовсім йому не в радість за ті гроші. І він з одного боку відповідає за неналежне виконання обовʼязків (упустив/відпустив) , а з іншого - не перевищи повноваження. Не застрели, не покаліч. Бо кожне застосування сили буде розслідувано.

Ви ким працюєте, шановний? Для розуміння манямірка..


нужно доказать, что они не к знакомой бабке за хлебушком бегали.


Хантер, у вашої бабки за 30 днів хліб вже давно згорів! :lol:
Ви спочатку не по своїм документам (не волонтер, не водій фури) перетнули кордон, а потім ваш хліб за 30 дні ніяк не підійде, мабуть дріжджі погані . Ви точно впевнені, що розповіді про хліб переконають, що ви не з метою ухиляння від В/служби незаконно перетнули кордон і не повернулись за 30 днів ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:47

  Hotab написав:tumos

При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер,
собаку.


А в нього там точно є оті спецзасоби?
Я не знаю, може ви знаєте.

Нашел в сети.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1391-15#Text
Экипировка предусматривает спецсредства, правом применения наделены.


  Hotab написав:Ну і знову ж… оцінка ризиків - штука субʼєктивна.
Коли ви затримуєте (спочатку переслідуєте) порушника, по замовчуванню у вас в руках зброя. Не балончики і не шокер.
Якщо при зближенні він на вас кидається (бʼє по обличчю, чи ногами в груди), у вас нема часу міняти зброю на балончик, який (якщо є) знаходиться під кнопкою на ремні десь.
У вас зброя, і на вас напад, загроза.
Я чесно скажу що не знаю досконало їх інструкцію, але підозрюю , що нема такого, що «при нападі спочатку спробуй балончик, а потім шокер, а якщо не вийшло, то стріляй»



Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 00:49

tumos

Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.


Так а де тут про заборону застосувати вогнепальну зброю у випадку нападу на нього?
Тут про «чинять збройний опір». Одна з умов застосування. Але вона не єдина. . :mrgreen:
Ви ж юрист. Невже вам дійсно треба ці очевидні речі пояснювати?

Ви самі знайдете статтю 21?
https://zakononline.com.ua/documents/sh ... 69019#n403
Hotab
 
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