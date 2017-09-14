Від того, що ви встигли на тихій хвилі крикнути «спокійної ночі» , це не значить що отак я вас відпущу… Це щось зі стилю Бетону, ляпнути щось безпідставне?? Ні, я не бездітний. З чого ви це взяли?? До чого плять тут Янукович??? Я вам цитую те, що ще до Януковича мало силу. Бо людина, якій дали зброю (начебто ого плюс!!) , йому ще навісили купу обовʼязків, і підвʼязали ККУ розділом «військові злочини» , отим з яким «свічка номерна кєндел» ніяк не розбереться. І це от зовсім йому не в радість за ті гроші. І він з одного боку відповідає за неналежне виконання обовʼязків (упустив/відпустив) , а з іншого - не перевищи повноваження. Не застрели, не покаліч. Бо кожне застосування сили буде розслідувано.
Ви ким працюєте, шановний? Для розуміння манямірка..
нужно доказать, что они не к знакомой бабке за хлебушком бегали.
Хантер, у вашої бабки за 30 днів хліб вже давно згорів! Ви спочатку не по своїм документам (не волонтер, не водій фури) перетнули кордон, а потім ваш хліб за 30 дні ніяк не підійде, мабуть дріжджі погані . Ви точно впевнені, що розповіді про хліб переконають, що ви не з метою ухиляння від В/служби незаконно перетнули кордон і не повернулись за 30 днів ?
При условии, когда Конституция не на паузе, кидок лица не имеющего в руках никаких предметов еще не повод применить оружие. Встанет вопрос почему пограничник не применил спецсредства - газ, дубинку, электрошокер, собаку.
А в нього там точно є оті спецзасоби? Я не знаю, може ви знаєте.
Hotab написав:Ну і знову ж… оцінка ризиків - штука субʼєктивна. Коли ви затримуєте (спочатку переслідуєте) порушника, по замовчуванню у вас в руках зброя. Не балончики і не шокер. Якщо при зближенні він на вас кидається (бʼє по обличчю, чи ногами в груди), у вас нема часу міняти зброю на балончик, який (якщо є) знаходиться під кнопкою на ремні десь. У вас зброя, і на вас напад, загроза. Я чесно скажу що не знаю досконало їх інструкцію, але підозрюю , що нема такого, що «при нападі спочатку спробуй балончик, а потім шокер, а якщо не вийшло, то стріляй»
Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.
Під час несення служби старший наряду особливу увагу звертає на підтримання наряду в постійній готовності до дій. Вона полягає у здатності наряду в будь-яких умовах обстановки негайно розпочати переслідування правопорушників, затримати їх, а в умовах, коли правопорушники чинять збройний опір, уміло застосувати зброю.
Так а де тут про заборону застосувати вогнепальну зброю у випадку нападу на нього? Тут про «чинять збройний опір». Одна з умов застосування. Але вона не єдина. . Ви ж юрист. Невже вам дійсно треба ці очевидні речі пояснювати?